Власти ЯНАО меняют цены на предстоящие закупки канцтоваров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Управление делами правительства ЯНАО меняет нормы на цены для закупок канцелярских принадлежностей на одного чиновника. Причина — санкции, из-за которых товары на рынке подорожали. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Проектом предусмотрено установление предельных цен на товары, работы, услуги для обеспечения деятельности управления делами правительства ЯНАО. Проектом предлагается таблицу <…> изложить в новой в связи с изменением предельной стоимости товаров с учетом изменения текущих цен, связанных с санкционным давлением на Россию», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе властей региона, речь идет о канцелярских товарах. «Цена в предлагаемых изменениях рассчитана на основании информации о рыночных ценах аналогичных товаров», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что магазины канцтоваров подняли цены на офисную бумагу. Стоимость выросла с 500 рублей до 1500 рублей.

Страны Запад усилили давление на Россию санкциями, которое и так не прекращалось с 2000-х годов, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Однако подобные действия негативно сказались на странах запада в ЕС произошел раскол — часть стран не желает поддерживать новые санкции. На Западе растет инфляция, а рейтинг президента США снизился до исторического минимума.