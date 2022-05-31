ЕС разрешил Болгарии покупать нефть у России до конца 2024 года

31 мая 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Евросоюз разрешил Болгарии покупать нефть из России Фото: wikipedia.org/Artur1917 новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз сделал исключение для Болгарии и разрешил ей приобретать российскую нефть до конца 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. «Сегодня придет общее заключение, в котором нет точных деталей по странам. Но в реальных договоренностях, которые придут через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас, до конца 2024 года», — цитирует Кирилла Петкова The Sofia Globe. Евросоюз ввел частичное эмбарго на импорт российской нефти, ограничения затрагивают две трети поставок, сообщает «Утро.ру». Причиной стала спецоперация РФ на Украине. После этого увеличилась стоимость нефти. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен стать военной силой.

Евросоюз сделал исключение для Болгарии и разрешил ей приобретать российскую нефть до конца 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. «Сегодня придет общее заключение, в котором нет точных деталей по странам. Но в реальных договоренностях, которые придут через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас, до конца 2024 года», — цитирует Кирилла Петкова The Sofia Globe. Евросоюз ввел частичное эмбарго на импорт российской нефти, ограничения затрагивают две трети поставок, сообщает «Утро.ру». Причиной стала спецоперация РФ на Украине. После этого увеличилась стоимость нефти. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен стать военной силой.