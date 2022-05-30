30 мая 2022

В Челябинской области загородный дом дешевле купить, чем строить

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость загородного дома в регионе выросла на 41% Фото:

В Челябинской области покупка готового загородного дома стала намного выгоднее, чем строительство. Как сообщила URA.RU риелтор Виктория Морозюк, стоимость стройматериалов в регионе повысилась с начала года в несколько раз.

«Цены на стройматериалы выросли очень сильно, денег в строительство придется вложить намного больше, чем год назад. Если раньше забор из профнастила можно было построить за 150 тысяч рублей, сейчас за такой же забор придется отдать в среднем до 600 тысяч, это только за один забор», — рассказала Морозюк.

Если стройматериалы подорожали в несколько раз, то согласно исследованию, опубликованному на портале «Яндекс.Недвижимость», стоимость загородного дома в регионе за минувший год выросла только на 41%. В результате продавцы по недвижимости стали чаще предлагать пустые земельные участки под строительство поскольку они дешевле, но покупать теперь их не выгодно.

Риелторы сообщили, новый загородный дом в 50 км от Челябинска, на том же на озере Сугояк, обойдется покупателю в три-четыре миллиона рублей. Строительство дома на участке на Сугояке — в разы дороже.

Ранее рост цен на загородное жилье в Челябинской области был близок к тому, чтобы достигнуть 50% по сравнению с 2021 годом. Эксперты говорили о том, что такой рост оправдан объективными причинами и связан он будет исключительно с повышением себестоимости строительства.

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В Челябинской области покупка готового загородного дома стала намного выгоднее, чем строительство. Как сообщила URA.RU риелтор Виктория Морозюк, стоимость стройматериалов в регионе повысилась с начала года в несколько раз. «Цены на стройматериалы выросли очень сильно, денег в строительство придется вложить намного больше, чем год назад. Если раньше забор из профнастила можно было построить за 150 тысяч рублей, сейчас за такой же забор придется отдать в среднем до 600 тысяч, это только за один забор», — рассказала Морозюк. Если стройматериалы подорожали в несколько раз, то согласно исследованию, опубликованному на портале «Яндекс.Недвижимость», стоимость загородного дома в регионе за минувший год выросла только на 41%. В результате продавцы по недвижимости стали чаще предлагать пустые земельные участки под строительство поскольку они дешевле, но покупать теперь их не выгодно. Риелторы сообщили, новый загородный дом в 50 км от Челябинска, на том же на озере Сугояк, обойдется покупателю в три-четыре миллиона рублей. Строительство дома на участке на Сугояке — в разы дороже. Ранее рост цен на загородное жилье в Челябинской области был близок к тому, чтобы достигнуть 50% по сравнению с 2021 годом. Эксперты говорили о том, что такой рост оправдан объективными причинами и связан он будет исключительно с повышением себестоимости строительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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