В Челябинской области загородный дом дешевле купить, чем строить

Стоимость загородного дома в регионе выросла на 41% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области покупка готового загородного дома стала намного выгоднее, чем строительство. Как сообщила URA.RU риелтор Виктория Морозюк, стоимость стройматериалов в регионе повысилась с начала года в несколько раз.

«Цены на стройматериалы выросли очень сильно, денег в строительство придется вложить намного больше, чем год назад. Если раньше забор из профнастила можно было построить за 150 тысяч рублей, сейчас за такой же забор придется отдать в среднем до 600 тысяч, это только за один забор», — рассказала Морозюк.

Если стройматериалы подорожали в несколько раз, то согласно исследованию, опубликованному на портале «Яндекс.Недвижимость», стоимость загородного дома в регионе за минувший год выросла только на 41%. В результате продавцы по недвижимости стали чаще предлагать пустые земельные участки под строительство поскольку они дешевле, но покупать теперь их не выгодно.

Риелторы сообщили, новый загородный дом в 50 км от Челябинска, на том же на озере Сугояк, обойдется покупателю в три-четыре миллиона рублей. Строительство дома на участке на Сугояке — в разы дороже.

Ранее рост цен на загородное жилье в Челябинской области был близок к тому, чтобы достигнуть 50% по сравнению с 2021 годом. Эксперты говорили о том, что такой рост оправдан объективными причинами и связан он будет исключительно с повышением себестоимости строительства.