Свердловчанин ранил ножом мужчину после того, как наехал на него

В городе Березовский (Свердловская область) вынесен приговор в отношении мужчины-рецидивиста, который ранил ножом мужчину, после того как вместе с другом наехал на него автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Березовский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 25-летнего екатеринбуржца Ивана Муратова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы. Данная статья предусматривает наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, использованных в качестве оружия.
В ходе судебного разбирательства установлено, что в августе 2021 года жители Березовского общались возле пивного павильона, возле которого позже припарковался автомобиль Infiniti. За рулем машины был ранее судимый за кражи автомобилей житель Березовского, а также его знакомый Иван Муратов, ранее судимый за вымогательство.
Конфликт разразился из-за того, что Infiniti внезапно сдал назад, а потом резко двинулся вперед и ударил капотом компанию возле пивного павильона, после чего уехал во двор соседнего дома. После этого пострадавшие решили догнать обидчиков. Однако водитель Infiniti решил запугать мужчин и стал демонстрировать предмет, похожий на пистолет, а Муратов погнался за компанией и нанес одному из пострадавших несколько ударов ножом.
Березовский городской суд посчитал, что в результате конфликта потерпевшему был причинен тяжкий вред, в связи с чем Муратову назначили наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
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В городе Березовский (Свердловская область) вынесен приговор в отношении мужчины-рецидивиста, который ранил ножом мужчину, после того как вместе с другом наехал на него автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Березовский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 25-летнего екатеринбуржца Ивана Муратова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы. Данная статья предусматривает наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, использованных в качестве оружия. В ходе судебного разбирательства установлено, что в августе 2021 года жители Березовского общались возле пивного павильона, возле которого позже припарковался автомобиль Infiniti. За рулем машины был ранее судимый за кражи автомобилей житель Березовского, а также его знакомый Иван Муратов, ранее судимый за вымогательство. Конфликт разразился из-за того, что Infiniti внезапно сдал назад, а потом резко двинулся вперед и ударил капотом компанию возле пивного павильона, после чего уехал во двор соседнего дома. После этого пострадавшие решили догнать обидчиков. Однако водитель Infiniti решил запугать мужчин и стал демонстрировать предмет, похожий на пистолет, а Муратов погнался за компанией и нанес одному из пострадавших несколько ударов ножом. Березовский городской суд посчитал, что в результате конфликта потерпевшему был причинен тяжкий вред, в связи с чем Муратову назначили наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.