31 мая 2022

Ростуризм и Минфин отправят детей ХМАО в бесплатное путешествие

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Торжественное вручение школьных автобусов. Курган, школьный автобус, шумков вадим, дети, школьники
100 тысяч школьников из 18 регионов поучаствуют в этом проекте Фото:

Ростуризм и Министерство финансов России запустили проект популяризации туризма для школьников нескольких регионах страны. Ханты-Мансийский автономный округ попал в их число, сообщает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в своем официальном канале в Telegram.

«Благодаря этому проекту 100 тысяч ребят из 18 регионов смогут отправиться в короткие культурно-познавательные путешествия по стране бесплатно. В проекте могут участвовать ученики 5-9 классов», — уточняет Зарина Догузова.

Первые участники из Подмосковья уже отправились в путешествие в Сергиев Посад. Планируется, что вторая группа отправится в Дмитров.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорским школьникам придется добираться к местам летнего отдыха с пересадками. Окружные власти проработали маршруты с пересадками из-за закрытого авиасообщения с Краснодарским краем.

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Ростуризм и Министерство финансов России запустили проект популяризации туризма для школьников нескольких регионах страны. Ханты-Мансийский автономный округ попал в их число, сообщает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в своем официальном канале в Telegram. «Благодаря этому проекту 100 тысяч ребят из 18 регионов смогут отправиться в короткие культурно-познавательные путешествия по стране бесплатно. В проекте могут участвовать ученики 5-9 классов», — уточняет Зарина Догузова. Первые участники из Подмосковья уже отправились в путешествие в Сергиев Посад. Планируется, что вторая группа отправится в Дмитров. Ранее URA.RU рассказывало, что югорским школьникам придется добираться к местам летнего отдыха с пересадками. Окружные власти проработали маршруты с пересадками из-за закрытого авиасообщения с Краснодарским краем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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