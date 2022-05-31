Ростуризм и Минфин отправят детей ХМАО в бесплатное путешествие

01 июня 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

100 тысяч школьников из 18 регионов поучаствуют в этом проекте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ростуризм и Министерство финансов России запустили проект популяризации туризма для школьников нескольких регионах страны. Ханты-Мансийский автономный округ попал в их число, сообщает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в своем официальном канале в Telegram. «Благодаря этому проекту 100 тысяч ребят из 18 регионов смогут отправиться в короткие культурно-познавательные путешествия по стране бесплатно. В проекте могут участвовать ученики 5-9 классов», — уточняет Зарина Догузова. Первые участники из Подмосковья уже отправились в путешествие в Сергиев Посад. Планируется, что вторая группа отправится в Дмитров. Ранее URA.RU рассказывало, что югорским школьникам придется добираться к местам летнего отдыха с пересадками. Окружные власти проработали маршруты с пересадками из-за закрытого авиасообщения с Краснодарским краем. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Ростуризм и Министерство финансов России запустили проект популяризации туризма для школьников нескольких регионах страны. Ханты-Мансийский автономный округ попал в их число, сообщает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в своем официальном канале в Telegram. «Благодаря этому проекту 100 тысяч ребят из 18 регионов смогут отправиться в короткие культурно-познавательные путешествия по стране бесплатно. В проекте могут участвовать ученики 5-9 классов», — уточняет Зарина Догузова. Первые участники из Подмосковья уже отправились в путешествие в Сергиев Посад. Планируется, что вторая группа отправится в Дмитров. Ранее URA.RU рассказывало, что югорским школьникам придется добираться к местам летнего отдыха с пересадками. Окружные власти проработали маршруты с пересадками из-за закрытого авиасообщения с Краснодарским краем.