Тюменские школьники хотят в колледж и учиться на программистов

Среди выпускников наиболее популярным направлением по результатам опроса является профессия программиста Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Среди тюменских школьников, поступающих в среднее или в высшее учебное заведение, больше всего желающих учиться на программиста. При этом о желании школьников уйти в колледж теперь заявляют втрое больше, чем в 2010 году. Об этом сообщают специалисты сервиса SuperJob, которые провели опрос среди родителей выпускников

«Школьники все чаще принимают решение закончить обучение после девятого класса и поступить в колледж. Сегодня о таких планах своего ребенка сообщил каждый четвертый родитель — это втрое больше, чем в 2010 году», — уточняет пресс-служба сервиса. Также они рассказали, что 44% выпускников собираются пойти учиться в вуз, а 22% — в колледж или училище. При этом большинство поступающих в эти форматы учреждений заявило о желании учиться на программиста.

Так, 23% абитуриентов средних профессиональных учебных заведений выбирают специальность программиста, а 18% — медицинской сестры. Третьим по популярности является обучение на дизайнера, которое выбирают 11%.

Большое количество поступающих в вуз хотят обучаться на программиста — 35%. Также популярны профессия врача 12% и экономиста — 11%. Далее в опросе отмечают профессии инженера и психолога — по 9%.

Ранее URA.RU сообщало, что выпускники школ и колледжей могут бесплатно получить высшее медицинское образование в Омском государственном медуниверситете. Управление Роспотребнадзора объяснило, как можно сэкономить более 700 тысяч рублей на учебе.

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