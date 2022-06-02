Минприроды РФ поможет ХМАО купить мусорные контейнеры

03 июня 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

На субсидию Минприроды в ХМАО закупят 1583 контейнера Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Минприроды поможет ХМАО в покупке контейнеров для раздельного сбора мусора. Средства будут направлены в рамках нацпроекта «Экология». Об этом URA.RU рассказали в департаменте промышленности ХМАО. «Согласно нашей прошлогодней заявке, Министерство природных ресурсов России выделило субсидию на покупку 1583-х контейнеров для раздельного сбора мусора. У нас сейчас в округе как раз введен пилотный проект по раздельному сбору мусора. Пока мы идем по двухконтейнероному сбору, чтобы отделить вторичные материалы от органики», — сообщил URA.RU директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев. Контейнеры будут установлены в муниципалитетах, где уже есть площадки сортировки мусора. А это Нижневартовск, Нефтеюганск, Урай и Югорск. «Это мировой принцип — раздельный сбор мусора. Это позволяет увеличить выборку полезной фракции [вторичных материальных ресурсов], таких, как пластик и картон, например», — добавил Зайцев. Кроме ХМАО, субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора получит еще 41 регион страны. На эти цели из бюджета России выделено полмиллиарда рублей. Средства будут направлены в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология». Ранее URA.RU сообщало, что российский вице-премьер Виктория Абрамченко назвала ХМАО и Тюменскую область одними из лидеров в стране в проведении мусорной реформы. Также она дала поручение региональным властям обеспечить выполнение 100-процентной сортировки мусора и двукратного снижения его захоронения к 2030 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Минприроды поможет ХМАО в покупке контейнеров для раздельного сбора мусора. Средства будут направлены в рамках нацпроекта «Экология». Об этом URA.RU рассказали в департаменте промышленности ХМАО. «Согласно нашей прошлогодней заявке, Министерство природных ресурсов России выделило субсидию на покупку 1583-х контейнеров для раздельного сбора мусора. У нас сейчас в округе как раз введен пилотный проект по раздельному сбору мусора. Пока мы идем по двухконтейнероному сбору, чтобы отделить вторичные материалы от органики», — сообщил URA.RU директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев. Контейнеры будут установлены в муниципалитетах, где уже есть площадки сортировки мусора. А это Нижневартовск, Нефтеюганск, Урай и Югорск. «Это мировой принцип — раздельный сбор мусора. Это позволяет увеличить выборку полезной фракции [вторичных материальных ресурсов], таких, как пластик и картон, например», — добавил Зайцев. Кроме ХМАО, субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора получит еще 41 регион страны. На эти цели из бюджета России выделено полмиллиарда рублей. Средства будут направлены в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология». Ранее URA.RU сообщало, что российский вице-премьер Виктория Абрамченко назвала ХМАО и Тюменскую область одними из лидеров в стране в проведении мусорной реформы. Также она дала поручение региональным властям обеспечить выполнение 100-процентной сортировки мусора и двукратного снижения его захоронения к 2030 году.