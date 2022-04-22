Абрамченко похвалила ХМАО и Тюменскую область за мусорную реформу

Вице-премьер Виктория Абрамченко назвала ХМАО и Тюменскую область лидерами в проведении мусорной реформы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко назвала ХМАО и Тюменскую область одними из лидеров в стране в проведении мусорной реформы. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Абрамченко обозначила лидеров среди российских регионов на азаседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления. «Вице-премьер отметила, что у реформы есть безусловные лидеры — это Астраханская, Калининградская, Курская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Ярославская область», — говорится в сообщении российского правительства.

Вице-премьер также дала поручение региональным властям обеспечить выполнение 100-процентной сортировке мусора и двукратного снижения его захоронения к 2030 году. «Задача регионов — оперативно обеспечить выбор участков для создания мощностей и подготовить проектно-сметную документацию на строительство объектов по сортировке и утилизации. Эту работу нужно запустить как можно быстрее, чтобы уже в 2023 году начать строительство большинства новых объектов», — отметила Абрамченко.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер указывала Югру и Тюменскую область одним из лидеров по проведению мусорной реформы в докладе президенту РФ Владимиру Путину. Основные изменения в сфере обращения твердых коммунальных отходов должны быть произведены в стране до 2024 года.

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