Власть Казахстана признала референдум по либерализации страны

05 июня 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

В Казахстане прошел референдум по поправкам в Конституцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власть Казахстана официально признала состоявшимся референдум о поправках в Конституцию. Цель основных поправок — сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти, повышение роли граждан в процессе управления государством. «Власти Казахстана признали референдум состоявшимся. Явка на референдуме по изменениям Конституции Казахстана достигла 60,8%», — сообщает ZvezdaNews. Референдум о поправках в Конституцию начался утром 5 июня. На референдум вынесен вопрос о 55 поправках в 33 статьи Конституции Казахстана. Одной из ключевых поправок является исключение из Конституции статьи, посвященной первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву, которого хотят лишить особого статуса лидера нации (елбасы). Также поправки призваны лишить части полномочий действующего и последующих президентов Казахстана. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Власть Казахстана официально признала состоявшимся референдум о поправках в Конституцию. Цель основных поправок — сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти, повышение роли граждан в процессе управления государством. «Власти Казахстана признали референдум состоявшимся. Явка на референдуме по изменениям Конституции Казахстана достигла 60,8%», — сообщает ZvezdaNews. Референдум о поправках в Конституцию начался утром 5 июня. На референдум вынесен вопрос о 55 поправках в 33 статьи Конституции Казахстана. Одной из ключевых поправок является исключение из Конституции статьи, посвященной первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву, которого хотят лишить особого статуса лидера нации (елбасы). Также поправки призваны лишить части полномочий действующего и последующих президентов Казахстана.