В лесах Златоуста пропали два пенсионера

Поиски пожилой пары в Златоусте пока не принесли результата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) второй день разыскивают пожилую пару, которая 5 июня ушла в лес за кислицей и не вернулась. Об этом сообщают в пресс-службе поисково-спасательного отряда региона.

«5 июня 74-летняя женщина и 83-летний мужчина еще выходили на связь „112“. Сообщили о том, что отправились на Таганай за кислицей, но по дороге назад сбились с пути и уже устали идти», — рассказали спасатели.

Профессионалы сориентировали чету на местности. Условились встретиться с заблудившимися златоустовцами на тропе у подножья Малого Таганая в районе горы Шабаш. Но когда спасатели прибыли к условленному месту на квадрациклах, пенсионеров на месте не оказалось. На связь они также перестали выходить. В спасотряде предполагают, что разрядились аккумуляторы телефонов.

Следом на место отправили пожарных. Те стали подавать звуковые и световые сигналы, но результатов не достигли. В данный момент спасатели поддерживают связь с дочерью потерявшейся пары.

До семи часов утра они искали заблудившихся на тропе. Сейчас поисковую операцию продолжают шесть сотрудников на двух квадроциклах и «УАЗе» и десять огнеборцев на трех единицах техники. Также в поисках принимают участие пять сотрудников полиции, три представителя национального парка «Таганай». Поиски продолжаются.