Покалеченного медведем жителя ЯНАО ждет долгое лечение

Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителя ЯНАО, который попал в реанимацию после нападения медведя, перевели из Таркосалинской ЦРБ в больницу Нового Уренгоя. Как рассказали URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения, врачам удалось улучшить состояние пострадавшего тундровика. Ему предстоит долгое лечение.

«Пациент находился под круглосуточным наблюдением медработников Таркосалинской ЦРБ. Врачи сделали все возможное для стабилизации его состояния. Как только состояние стабилизировалось, пациента направили на лечение в медучреждение более высокого уровня. Новоуренгойские врачи также окажут ему всю требуемую помощь», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что для транспортировки пострадавшего была задействована санавиация. Мужчину доставили с травмами тела, лица и головы в крайне тяжелом состоянии.