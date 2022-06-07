Восьмилетнего мальчика с ушибами и травмой головы доставили в больницуФото: ГИБДД по Свердловской области
В деревне Шайдурово (40 км от Екатеринбурга) восьмилетний мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля и попал под колеса проезжавшей мимо машины. С тяжелыми травмами его увезли в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Citroen Jumpy 43-летний мужчина допустил наезд на пешехода, который выбежал на проезжую часть в неустановленном месте из-за стоящего транспортного средства. В результате пострадал восьмилетний мальчик-пешеход, который бригадой центра медицины катастроф госпитализирован с диагнозом: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб легких», — говорится в сообщении инспекторов.
Отец пострадавшего рассказал, что ребенок вышел из машины и направился в магазин на другой стороне дороги, а ехавший навстречу автомобиль не заметил. Световозвращающих элементов на одежде у ребенка не было. В ГИБДД напоминают родителям, что с детьми нужно чаще разговаривать о правилах дорожного движения.
Авария произошла в деревне Шайдурово
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Инспекторы выяснили, что владелец Citroen имеет стаж вождения 21 год, к административной ответственности не привлекался
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Инспекторы провели необходимые замеры на месте аварии
В деревне Шайдурово (40 км от Екатеринбурга) восьмилетний мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля и попал под колеса проезжавшей мимо машины. С тяжелыми травмами его увезли в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля Citroen Jumpy 43-летний мужчина допустил наезд на пешехода, который выбежал на проезжую часть в неустановленном месте из-за стоящего транспортного средства. В результате пострадал восьмилетний мальчик-пешеход, который бригадой центра медицины катастроф госпитализирован с диагнозом: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб легких», — говорится в сообщении инспекторов. Отец пострадавшего рассказал, что ребенок вышел из машины и направился в магазин на другой стороне дороги, а ехавший навстречу автомобиль не заметил. Световозвращающих элементов на одежде у ребенка не было. В ГИБДД напоминают родителям, что с детьми нужно чаще разговаривать о правилах дорожного движения.