В Свердловской области отключат телевидение и радио

Жителей Свердловской области предупредили о кратковременных сбоях в теле- и радиовещании. В Екатеринбурге и Первоуральске отключения будут 20 января с 8:00 до 17:00, а в Нижнем Тагиле — 23 января. Эти данные опубликованны на сайте цифрового эфирного телевидения.
Вещание отключат на Российской телевизионной радиовещательной сети №1 и №2. К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
Отключения необходимы для профилактических и других плановых работ. «Некоторые работы могут быть отменены из-за плохих погодных условий», — следует из сообщения.
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