17 января 2025

Уральский авторитет Овчина отрицает, что убил экс-помощника вора в законе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу криминального авторитета Андрея Овчинникова. Екатеринбург, овчинников андрей, овчина
Андрея Овчинникова задержали по подозрению в убийстве Фото:

Бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина) не признал своей причастности к убийству экс-помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова), Алексея Суродеева (он же Сенсей и Леша-колдун), во время застолья. Об этом URA.RU заявила адвокат Оксана Зиновьева, представляющая интересы Овчинникова.

«Андрей Овчинников настаивает на своей не причастности, что и предстоит доказывать. Уголовное дело на первоначальном этапе, надеемся, что следствие во всем разберется. Овчинников с большим уважением относился к Алексею и благодарен ему за помощь», — сказала адвокат Оксана Зиновьева.

О смерти Сенсея стало известно 16 января. По данным следствия, Овчинников нанес несколько ножевых ранений знахарю, когда они вместе распивали алкоголь в поселке Кедровка (Березовский). Причиной называют личную неприязнь. Леша-колдун был связан с группировкой «Синие» и Трофой, но в 2000-х отошел от дел и занялся целительством. Овчину задержали 17 января в одной из больниц Екатеринбурга. Подробнее о криминальном авторитете и его связи с этим убийством — в материале URA.RU.

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Бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина) не признал своей причастности к убийству экс-помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова), Алексея Суродеева (он же Сенсей и Леша-колдун), во время застолья. Об этом URA.RU заявила адвокат Оксана Зиновьева, представляющая интересы Овчинникова. «Андрей Овчинников настаивает на своей не причастности, что и предстоит доказывать. Уголовное дело на первоначальном этапе, надеемся, что следствие во всем разберется. Овчинников с большим уважением относился к Алексею и благодарен ему за помощь», — сказала адвокат Оксана Зиновьева. О смерти Сенсея стало известно 16 января. По данным следствия, Овчинников нанес несколько ножевых ранений знахарю, когда они вместе распивали алкоголь в поселке Кедровка (Березовский). Причиной называют личную неприязнь. Леша-колдун был связан с группировкой «Синие» и Трофой, но в 2000-х отошел от дел и занялся целительством. Овчину задержали 17 января в одной из больниц Екатеринбурга. Подробнее о криминальном авторитете и его связи с этим убийством — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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