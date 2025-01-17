Уральский авторитет Овчина отрицает, что убил экс-помощника вора в законе

18 января 2025 в 23:16 Размер текста - 17 +

Андрея Овчинникова задержали по подозрению в убийстве Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина) не признал своей причастности к убийству экс-помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова), Алексея Суродеева (он же Сенсей и Леша-колдун), во время застолья. Об этом URA.RU заявила адвокат Оксана Зиновьева, представляющая интересы Овчинникова. «Андрей Овчинников настаивает на своей не причастности, что и предстоит доказывать. Уголовное дело на первоначальном этапе, надеемся, что следствие во всем разберется. Овчинников с большим уважением относился к Алексею и благодарен ему за помощь», — сказала адвокат Оксана Зиновьева. О смерти Сенсея стало известно 16 января. По данным следствия, Овчинников нанес несколько ножевых ранений знахарю, когда они вместе распивали алкоголь в поселке Кедровка (Березовский). Причиной называют личную неприязнь. Леша-колдун был связан с группировкой «Синие» и Трофой, но в 2000-х отошел от дел и занялся целительством. Овчину задержали 17 января в одной из больниц Екатеринбурга. Подробнее о криминальном авторитете и его связи с этим убийством — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина) не признал своей причастности к убийству экс-помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова), Алексея Суродеева (он же Сенсей и Леша-колдун), во время застолья. Об этом URA.RU заявила адвокат Оксана Зиновьева, представляющая интересы Овчинникова. «Андрей Овчинников настаивает на своей не причастности, что и предстоит доказывать. Уголовное дело на первоначальном этапе, надеемся, что следствие во всем разберется. Овчинников с большим уважением относился к Алексею и благодарен ему за помощь», — сказала адвокат Оксана Зиновьева. О смерти Сенсея стало известно 16 января. По данным следствия, Овчинников нанес несколько ножевых ранений знахарю, когда они вместе распивали алкоголь в поселке Кедровка (Березовский). Причиной называют личную неприязнь. Леша-колдун был связан с группировкой «Синие» и Трофой, но в 2000-х отошел от дел и занялся целительством. Овчину задержали 17 января в одной из больниц Екатеринбурга. Подробнее о криминальном авторитете и его связи с этим убийством — в материале URA.RU.