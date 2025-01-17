Волонтеры из Екатеринбурга помогли задержать в Крыму мужчину, который продавал через интернет армейское снаряжение, в том числе изделия, отправленные энтузиастами на фронт бесплатно. Подробности URA.RU рассказал директор фонда «Три Ивана» Алексей Крючков.
«Мы шьем на фронт эвакуационные носилки, наша принципиальная позиция — ничего не продаем. На сайте увидели продажу наших изделий. Обратились к знакомым в волонтерскую группу „Zащитники 2022“ и к военным патрулям за помощью в задержании этого товарища, который находился в Крыму», — пояснил Крючков.
Две девушки договорились через интернет о встрече с продавцом. Его задержали на месте, мужчина оказался военным. К делу подключились сотрудники ФСБ. Они обнаружили, что он также пытался продать каски и бронежилеты. «Его теперь или на передовую, или в тюрьму», — отметил собеседник.
«Три Ивана» — это трое екатеринбуржцев, двое из которых предприниматели. Они объединились, чтобы спонсировать отправки необходимой продукции на фронт. В частности, маскировочные костюмы, спасающие от дронов, которые прозвали «крылья Ангела». Подробнее о работе волонтеров — в материале URA.RU.
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