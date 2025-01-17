В Екатеринбург везут шоу с полуголыми мужчинами, солистку t.A.T.u и артистов из «черного списка»

В некоторые будет идти сразу несколько громких концертов
В последний месяц зимы в Екатеринбурге стартуют музыкальные фестивали, среди них — юбилейное Big Love Show и «Золотые хиты 90-х и 2000-х». А еще на Урал с шоу едут та самая «рыженькая» из t.A.T.u Лена Катина, дважды переносившая концерты Дора, Ирина Дубцова и попавший в «черный список» Минкульта Украины Слава КПСС. Топ самых интересных концертов февраля — в обзоре URA.RU.
- 1 февраля — в городе высадится звездный десант, который исполнит золотые хиты 90-х и 2000-х. Среди гостей — группа «Братья Грим», Total, «Премьер Министр» и другие. Артисты выступят во Дворце культуры железнодорожников в 19:00, билеты от 2000 рублей.
- 7 февраля — ранее перенесенный концерт группы «Пилот» пройдет в «Фабрика Event Hall». Музыканты представят программу «Пересекая магистрали страны». Билеты стоят от 2200 рублей, начало в 19:00.
- 7 февраля — группа Rock Privet исполнит любимые русскоязычные хиты, облачив их в экстремальную музыкальную форму. Коллектив выступит в концерт-холле «Свобода» в 18:00. За проход на концерт придется отдать от 2200 рублей.
- 7 февраля — в этот же день в «Руки Вверх! Бар» прозвучать такие хиты, как «Красавица», «Класс, детка, класс» от «Фактора-2». Посетителей ждут в 21:00, цена — от 1700 рублей.
- 8 февраля — Дельфин везет в Екатеринбург сет-лист, в который вошли раритетные и никогда не звучавшие на концертах песни. Фанатов ждет эффектное мультимедийное и световое шоу в концерт-холле «Свобода». Начало в 19:00, билеты стоят от 2800 рублей.
- 9 февраля — в «МТС Live Холл» пройдет Big Love Show 2025. В честь юбилея радиокомпании на сцену выйдут Niletto, Хабиб, Artik & Asti, Клава Кока, Amirchik, Filatov & Karas, LYRIQ, Mayot и другие. За фестиваль просят от 2500 рублей, старт шоу в 19:00.
- 9 февраля — популярная среди детей звезда поп-сцены Милана Хаметова едет с шоу «ЛП-шоу». Залу предстоит подпевать хитам «Умка», «ЛП», «Купи песика». Мероприятие пройдет во Дворце молодежи в 17:00. Билеты стоят от 2300 рублей.
- 10 февраля — яркая представительница нового российского фольклора Пелагея выступит в «МТС Live Холл». Певица покажет, как умеет проникать в музыкальный материал, и удивит публику единственным в своем роде тембром голоса. Билеты — от 2000 рублей, концерт начнется в 19:00.
- 14 февраля — певица Дора с третьего подхода намерена выступить на Урале. Организаторы обещают, что будет новый альбом и свежий материал. Начало в 19:00 в концерт-холле «Свобода», билеты еще есть в наличии — от 1790 рублей.
- 15 февраля — группа «Ундервуд» отметит свое 30-летие большим концертом в Екатеринбурге. «Гагарин, я вас любила», «Новогодний царь» и другие хиты прозвучат в «Свобода Концерт Холл» в 19:00, попасть на шоу можно за 2600 рублей.
- 19 февраля — в октябре Akmal` переносил концерт, но вновь приглашает поклонников во Дворец культуры железнодорожников. Билеты в наличии — от 1500, концерт начнется в 19:00
- 20 февраля — Ирина Дубцова подарит екатеринбуржцам зрелищное, самобытное, профессиональное шоу. Мероприятие пройдет во Дворце молодежи, билеты стоят от 1800 рублей, начало в 19:00.
- 22 февраля — стример и баттл-рэпер Слава КПСС, попавший в «черный список» Минкульта Украины, раскачает уральского слушателя в «Свобода Концерт Холл». Услышать остроумные композиции можно за 1700 рублей и выше.
- 24 февраля — группа «Лесоповал» едет в тур по России в честь своего 35-летия. Фанатов приглашают оторваться под шансон и устроить «разбойничьи» танцы во Дворец культуры железнодорожников в 18:00. Билеты — от 1500 рублей.
- 25 февраля — увидеть театр Аллы Духовой TODES уральцы смогут во Дворце молодежи. Яркие и зажигательные танцевальные номера покажут в 19:00, вход — от 1800 рублей.
- 25 февраля — участница шоу «Женский стендап» Маргарита Родина перенесла концерт с сентября на зиму 2025 года. Сольный концерт пройдет во Дворце культуры железнодорожников, билеты в наличии — от 1000 рублей.
- 27 февраля — дискотеку «Слово пацана» устроят в «МТС Live Холл» в 19:00. Ведущим станет актер Лев Зулькарнаев, который исполнил роль Зимы в одноименном популярном сериале. На тусовке выступят легенды 80-х и 90-х: Татьяна Иванова и группа «Комбинация», Авраам Руссо, Виктор Салтыков, группа «На-На», Маргарита Суханкина и другие. Также в гости приедет французский диско-дуэт Ottawan: они споют хиты Hands Up, You’re OK и D.I.S.C.O. За трехчасовой концерт просят от 1900 рублей.
- 28 февраля — спектакль с полуголыми мужчинами «Шоу под дождем» пройдет в 19:00 во Дворце молодежи. Ценник на билеты начинается от 1500 рублей. Зрителей ждут танцы, монологи о наболевшем и юмор, а самое эффектное — финал под потоками воды. Есть ограничение по возрасту — 12+.
- 28 февраля — та самая «рыженькая» из t.A.T.u выступит в «Руки Вверх! Бар». Лена Катина исполнит сольные песни и хиты прогремевшей на весь мир группы. Билеты стоят от 2000 рублей.
- 28 февраля — также в последний зимний день в «МТС Live Холл» концерт даст Xolidayboy. Эпатаж, ирония и зажигательные песни можно послушать за 1500 рублей и дороже. Начало шоу — в 20:00.
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