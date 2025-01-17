В Екатеринбурге блогера Никиту Савина (198 тысяч подписчиков в одной из соцсетей) 18 января задержали полицейские за танцы в метрополитене. Сотрудники правоохранительных органов рассказали ему правила подземки. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Попались очень хорошие мужики, сделали предупреждение. Показали правило, что запрещено, пожали руки и разошлись», — написал блогер.
Парень прославился благодаря видеороликам с танцами в общественных местах, они быстро начали набирать множество просмотров. Самый популярный собрал 28 миллионов.
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