17 января 2025

Блогера из Екатеринбурга задержала полиция за танцы в метро. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции встретили блогера на выходе из метро
Сотрудники полиции встретили блогера на выходе из метро Фото:

В Екатеринбурге блогера Никиту Савина (198 тысяч подписчиков в одной из соцсетей) 18 января задержали полицейские за танцы в метрополитене. Сотрудники правоохранительных органов рассказали ему правила подземки. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Попались очень хорошие мужики, сделали предупреждение. Показали правило, что запрещено, пожали руки и разошлись», — написал блогер.

Парень прославился благодаря видеороликам с танцами в общественных местах, они быстро начали набирать множество просмотров. Самый популярный собрал 28 миллионов.

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В Екатеринбурге блогера Никиту Савина (198 тысяч подписчиков в одной из соцсетей) 18 января задержали полицейские за танцы в метрополитене. Сотрудники правоохранительных органов рассказали ему правила подземки. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Попались очень хорошие мужики, сделали предупреждение. Показали правило, что запрещено, пожали руки и разошлись», — написал блогер. Парень прославился благодаря видеороликам с танцами в общественных местах, они быстро начали набирать множество просмотров. Самый популярный собрал 28 миллионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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