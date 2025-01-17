В Екатеринбурге неизвестные ограбили табачный магазин, расположенный на Верх-Исетском бульваре, 25. И это не первая их кража, парней замечали на камерах в других торговых точках. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Разбили окно, сломали рольставни, украли ноутбук и примерно 70% всего товара. Они работают по одной системе, даже в одних и тех же шмотках», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
В ТЦ «Наутилус» 17 января также обокрали магазин электронных сигарет. По словам владельцев, написано заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.
Обновлено в 18:00 «Заявление зарегистрировано в отделе полиции №9. Обстоятельства и личности участников инцидента устанавливаются сотрудниками территориального ОВД», — сообщили в ведомстве.
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