17 января 2025

В Екатеринбурге банда грабит табачные магазины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владельцы магазинов обратились в полицию
Владельцы магазинов обратились в полицию Фото:

В Екатеринбурге неизвестные ограбили табачный магазин, расположенный на Верх-Исетском бульваре, 25. И это не первая их кража, парней замечали на камерах в других торговых точках. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Разбили окно, сломали рольставни, украли ноутбук и примерно 70% всего товара. Они работают по одной системе, даже в одних и тех же шмотках», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

В ТЦ «Наутилус» 17 января также обокрали магазин электронных сигарет. По словам владельцев, написано заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.

Обновлено в 18:00 «Заявление зарегистрировано в отделе полиции №9. Обстоятельства и личности участников инцидента устанавливаются сотрудниками территориального ОВД», — сообщили в ведомстве. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге неизвестные ограбили табачный магазин, расположенный на Верх-Исетском бульваре, 25. И это не первая их кража, парней замечали на камерах в других торговых точках. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Разбили окно, сломали рольставни, украли ноутбук и примерно 70% всего товара. Они работают по одной системе, даже в одних и тех же шмотках», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». В ТЦ «Наутилус» 17 января также обокрали магазин электронных сигарет. По словам владельцев, написано заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Обновлено в 18:00 «Заявление зарегистрировано в отделе полиции №9. Обстоятельства и личности участников инцидента устанавливаются сотрудниками территориального ОВД», — сообщили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...