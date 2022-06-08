08 июня 2022

Байден едва не слетел вниз при подъеме по трапу самолета. Видео

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Байден успел ухватиться за поручень Фото:

Президент США Джо Байден споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Видеозапись показали в эфире американского телеканала NBC.

Очередной инцидент с Джо Байденом произошел перед его поездкой в Лос-Анджелес для участия в саммите Америк. На видео можно заметить, как 79-летний глава Белого дома поднимается по трапу правительственного борта, а после оступается. От падения его спас поручень, за который он успел ухватиться.

В марте 2021 года Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Пресс-служба попыталась оправдать президента тем, что в тот день на взлетно-посадочной полосе дул сильный ветер, передает NEWS.ru. Также был случай, когда Байден потерялся в пространстве после выступления перед нацией. Кроме того, как-то раз он пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства.

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Президент США Джо Байден споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Видеозапись показали в эфире американского телеканала NBC. Очередной инцидент с Джо Байденом произошел перед его поездкой в Лос-Анджелес для участия в саммите Америк. На видео можно заметить, как 79-летний глава Белого дома поднимается по трапу правительственного борта, а после оступается. От падения его спас поручень, за который он успел ухватиться. В марте 2021 года Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Пресс-служба попыталась оправдать президента тем, что в тот день на взлетно-посадочной полосе дул сильный ветер, передает NEWS.ru. Также был случай, когда Байден потерялся в пространстве после выступления перед нацией. Кроме того, как-то раз он пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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