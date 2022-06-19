В ЯНАО пять депутатов вынужденно сложили полномочия

Избирательный участок в районе Коротчаево ликвидировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) пять депутатов сложили полномочия из-за ликвидации избирательного участка № 636. Как сообщили URA.RU в территориальном избиркоме, прекращение работы участка связано с расселением избирателей из поселка «Мостоотряд — 93».

«В связи с ликвидацией избирательного участка № 636 Территориальная избирательная комиссия города Нового Уренгоя решила досрочно прекратить полномочия членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 636, образованного на территории муниципального образования город Новый Уренгой», — говорится в документе избиркома. Депутатам ликвидированного участка предлагают в течение трех месяцев предоставить согласия на включение их в резерв участковых избирательных комиссий Нового Уренгоя.

В избиркоме Нового Уренгоя агентству сообщили, что участок находился в рабочем поселке «Мостоотряд — 93» и ликвидировали его в связи с расселением территории. «Жители поселка переехали в район Коротчаево, Мостоотряд полностью расселен, поэтому было принято решение ликвидировать избирательный участок», — прокомментировали в ведомстве.

В списках досрочно прекращенных полномочия депутатов числятся пять членов. Среди них представитель КПРФ Зарият Арслангереева, ЛДПР — Вадим Кискул и партиец «Единой России» Татьяна Минина.

Ранее URA.RU сообщало, что поселок «Мостоотряд — 93» в районе Коротчаево существовал с 1979 года. За это время жилищный фонд поселка полностью износился, дома признали аварийными. Более 100 семей переехали в новое жилье в Коротчаево.

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