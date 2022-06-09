В ХМАО депутат пожаловался на судью

10 июня 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

В Урае депутат обвинил судью в конфликте интересов и подал жалобу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Урае депутат городской думы Артем Кукушкин подал жалобу в квалификационную комиссию судей по ХМАО на судью Гульнару Орлову. По мнению депутата, судья отклонила его иск с требованием отменить решение депутатов думы из-за личной заинтересованности. «Я подал в городской суд Урая административный иск о признании четырех решений думы незаконными. Один из них — о назначении председателя контрольно-счетной палаты Ирины Мядель. Однако иск был отклонен. Оказалось, что распоряжением Мядель был утвержден состав комиссии при КСП по рассмотрению конфликтов интересов. И родная сестра судьи вошла в эту комиссию. В связи с этим у меня появились сомнения в беспристрастности и объективности судьи Орловой, учитывая ее связь с КСП», — сказал депутат. Кукушкин добавил, что также считает личной заинтересованностью судьи тот факт, что сестра судьи работает в отделе муниципального контроля при администрации Урая. «Мядель является кандидатом, которую на пост выдвигал мэр города Тимур Закирзянов, который, в свою очередь, является непосредственным руководителем сестры судьи. Я считаю, что отказ принимать иск является конфликтом интересов и требую дисциплинарного взыскания в отношении судьи», — заключил Кукушкин. Получить комментарий Гульнары Орловой не удалось, редакция не располагает ее номером телефона. В квалификационной комиссии судей по ХМАО отказались предоставлять информацию о наличии производства в отношении судьи, однако Кукушкин предоставил копию жалобы, зарегистрированную ККС. В администрации Урая заверили, что взаимосвязи между комиссией контрольно-счетной палаты и отклонением иска Кукушкина не существует, не существует также и конфликта интересов. «Личной заинтересованности у Волтовой (сестры судьи) не может быть, в силу того, что она не состоит ни с главой города Урай, ни с председателем контрольно-счетной палаты в близком родстве, или других близких отношениях», — сказали в мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Урае депутат городской думы Артем Кукушкин подал жалобу в квалификационную комиссию судей по ХМАО на судью Гульнару Орлову. По мнению депутата, судья отклонила его иск с требованием отменить решение депутатов думы из-за личной заинтересованности. «Я подал в городской суд Урая административный иск о признании четырех решений думы незаконными. Один из них — о назначении председателя контрольно-счетной палаты Ирины Мядель. Однако иск был отклонен. Оказалось, что распоряжением Мядель был утвержден состав комиссии при КСП по рассмотрению конфликтов интересов. И родная сестра судьи вошла в эту комиссию. В связи с этим у меня появились сомнения в беспристрастности и объективности судьи Орловой, учитывая ее связь с КСП», — сказал депутат. Кукушкин добавил, что также считает личной заинтересованностью судьи тот факт, что сестра судьи работает в отделе муниципального контроля при администрации Урая. «Мядель является кандидатом, которую на пост выдвигал мэр города Тимур Закирзянов, который, в свою очередь, является непосредственным руководителем сестры судьи. Я считаю, что отказ принимать иск является конфликтом интересов и требую дисциплинарного взыскания в отношении судьи», — заключил Кукушкин. Получить комментарий Гульнары Орловой не удалось, редакция не располагает ее номером телефона. В квалификационной комиссии судей по ХМАО отказались предоставлять информацию о наличии производства в отношении судьи, однако Кукушкин предоставил копию жалобы, зарегистрированную ККС. В администрации Урая заверили, что взаимосвязи между комиссией контрольно-счетной палаты и отклонением иска Кукушкина не существует, не существует также и конфликта интересов. «Личной заинтересованности у Волтовой (сестры судьи) не может быть, в силу того, что она не состоит ни с главой города Урай, ни с председателем контрольно-счетной палаты в близком родстве, или других близких отношениях», — сказали в мэрии.