Зеленский не поддержал петицию против скандального закона Украины

11 июня 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не поддержал петицию о разрешении мужчинам от 18 до 60 лет уезжать с Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал петицию, в которой украинцы просили его отменить запрет на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет, его ответ опубликован на официальном сайте президента Украины. Ранее авторы петиции упрекнули власти Киева в отказе от ценностей свободы и коррупции. «Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — заявил президент Украины. Зеленский указал что, в условиях военного или чрезвычайного положения в соответствии с законодательством Украины, конституционное право украинских граждан покидать территорию страны может быть ограничено «с указанием срока действия этих ограничений», — привел он в ответ на петицию. Ранее сообщалось, что на Украине введен запрет на выезд из страны взрослых мужчин из-за начала вынужденной российской спецоперации. Также в Верховную Раду внесен законопроект, предусматривающий до 10 лет лишения свободы для тех, кто незаконно уехал из страны. Чтобы спастись, украинские военные начали переодеваться в женщин. Спецоперация РФ на Украине призвана защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Военное положение на территории Украины было введено в конце февраля и с тех пор ежемесячно продлевалось. Через три месяца Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране сразу на 90 суток (до 23 августа включительно). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал петицию, в которой украинцы просили его отменить запрет на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет, его ответ опубликован на официальном сайте президента Украины. Ранее авторы петиции упрекнули власти Киева в отказе от ценностей свободы и коррупции. «Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — заявил президент Украины. Зеленский указал что, в условиях военного или чрезвычайного положения в соответствии с законодательством Украины, конституционное право украинских граждан покидать территорию страны может быть ограничено «с указанием срока действия этих ограничений», — привел он в ответ на петицию. Ранее сообщалось, что на Украине введен запрет на выезд из страны взрослых мужчин из-за начала вынужденной российской спецоперации. Также в Верховную Раду внесен законопроект, предусматривающий до 10 лет лишения свободы для тех, кто незаконно уехал из страны. Чтобы спастись, украинские военные начали переодеваться в женщин. Спецоперация РФ на Украине призвана защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Военное положение на территории Украины было введено в конце февраля и с тех пор ежемесячно продлевалось. Через три месяца Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране сразу на 90 суток (до 23 августа включительно).