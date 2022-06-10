В Челябинске водитель такси избил пассажирку

11 июня 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Из-за травм, полученных от таксиста, женщина попала в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске женщина попала в больницу после травмы, полученной от водителя такси. Таксист задержан и водворен в изолятор, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Вечером 8 июня 34-летняя женщина возвращалась домой в такси, между ней и водителем произошла ссора, в ходе которой водитель нанес ей удар в живот, высадил ее и уехал. Женщину увезли в больницу с тяжелой травмой, таксиста задержали сотрудники ГИБДД и уголовного розыска по горячим следам. Подозреваемому 20 лет, он приехал из стран Средней Азии», — рассказал источник. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В пресс-службе УМВД города информацию подтвердили, пояснили, что телесные повреждения были причинены женщине в ходе конфликта. Подозреваемый задержан. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске женщина попала в больницу после травмы, полученной от водителя такси. Таксист задержан и водворен в изолятор, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Вечером 8 июня 34-летняя женщина возвращалась домой в такси, между ней и водителем произошла ссора, в ходе которой водитель нанес ей удар в живот, высадил ее и уехал. Женщину увезли в больницу с тяжелой травмой, таксиста задержали сотрудники ГИБДД и уголовного розыска по горячим следам. Подозреваемому 20 лет, он приехал из стран Средней Азии», — рассказал источник. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В пресс-службе УМВД города информацию подтвердили, пояснили, что телесные повреждения были причинены женщине в ходе конфликта. Подозреваемый задержан.