10 июня 2022

В Челябинске водитель такси избил пассажирку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, такси, шашка
Из-за травм, полученных от таксиста, женщина попала в больницу Фото:

В Челябинске женщина попала в больницу после травмы, полученной от водителя такси. Таксист задержан и водворен в изолятор, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Вечером 8 июня 34-летняя женщина возвращалась домой в такси, между ней и водителем произошла ссора, в ходе которой водитель нанес ей удар в живот, высадил ее и уехал. Женщину увезли в больницу с тяжелой травмой, таксиста задержали сотрудники ГИБДД и уголовного розыска по горячим следам. Подозреваемому 20 лет, он приехал из стран Средней Азии», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В пресс-службе УМВД города информацию подтвердили, пояснили, что телесные повреждения были причинены женщине в ходе конфликта. Подозреваемый задержан.

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В Челябинске женщина попала в больницу после травмы, полученной от водителя такси. Таксист задержан и водворен в изолятор, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Вечером 8 июня 34-летняя женщина возвращалась домой в такси, между ней и водителем произошла ссора, в ходе которой водитель нанес ей удар в живот, высадил ее и уехал. Женщину увезли в больницу с тяжелой травмой, таксиста задержали сотрудники ГИБДД и уголовного розыска по горячим следам. Подозреваемому 20 лет, он приехал из стран Средней Азии», — рассказал источник. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В пресс-службе УМВД города информацию подтвердили, пояснили, что телесные повреждения были причинены женщине в ходе конфликта. Подозреваемый задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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