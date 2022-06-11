11 июня 2022
10 июня 2022

Между Челябинском и Екатеринбургом из-за ДТП образовалась пробка. Видео

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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, дтп, автодорога, происшествие, полиция, авария, автотранспорт, трасса м5, дпс
Из-за аварии на трассе образовалась пробка (фото из архива) Фото:

Авария с участием фуры и грузовика около поворота на село Караболка Кунашакского района Челябинской области привела 12 июня к образованию большой пробки в сторону Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Сейчас на трассе Челябинск-Екатеринбург авария. Не доезжая поворота на Караболку в сторону Екатеринбурга. Собралась большая пробка», — уточнил URA.RU очевидец.

На видео заметно, что ДТП произошло в правом ряду. Все автомобили, двигающиеся в сторону Екатеринбурга, пытаются перестроиться в левый ряд для объезда аварии.

«Все обстоятельства аварии уточняются. Жертв нет, движение затруднено, но рабочее», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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Авария с участием фуры и грузовика около поворота на село Караболка Кунашакского района Челябинской области привела 12 июня к образованию большой пробки в сторону Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Сейчас на трассе Челябинск-Екатеринбург авария. Не доезжая поворота на Караболку в сторону Екатеринбурга. Собралась большая пробка», — уточнил URA.RU очевидец. На видео заметно, что ДТП произошло в правом ряду. Все автомобили, двигающиеся в сторону Екатеринбурга, пытаются перестроиться в левый ряд для объезда аварии. «Все обстоятельства аварии уточняются. Жертв нет, движение затруднено, но рабочее», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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