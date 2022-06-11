Из-за аварии на трассе образовалась пробка (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авария с участием фуры и грузовика около поворота на село Караболка Кунашакского района Челябинской области привела 12 июня к образованию большой пробки в сторону Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Сейчас на трассе Челябинск-Екатеринбург авария. Не доезжая поворота на Караболку в сторону Екатеринбурга. Собралась большая пробка», — уточнил URA.RU очевидец.

На видео заметно, что ДТП произошло в правом ряду. Все автомобили, двигающиеся в сторону Екатеринбурга, пытаются перестроиться в левый ряд для объезда аварии.

«Все обстоятельства аварии уточняются. Жертв нет, движение затруднено, но рабочее», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.