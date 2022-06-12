12 июня 2022
11 июня 2022

Жители ХМАО и Макеевки провели совместные акции

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Музыкально-патриотический марафон
Участники одной из акции рассказали о том, что для них значит Россия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ко Дню России югорчане и жители подшефной ХМАО Макеевки запустили акции в соцсетях. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра. Официально».

«Жители Югры и Макеевки провели несколько совместных акций и флешмобов. Они выразили поддержку друг другу, поделились своими мыслями о стране», — отмечается в сообщении. Например, участники одной из акции рассказали о том, что для них значит Россия.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни. Добровольцы гумкорпуса ХМАО провели День России в Мариуполе, устроив праздник для жителей города.

О спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

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Ко Дню России югорчане и жители подшефной ХМАО Макеевки запустили акции в соцсетях. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра. Официально». «Жители Югры и Макеевки провели несколько совместных акций и флешмобов. Они выразили поддержку друг другу, поделились своими мыслями о стране», — отмечается в сообщении. Например, участники одной из акции рассказали о том, что для них значит Россия. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни. Добровольцы гумкорпуса ХМАО провели День России в Мариуполе, устроив праздник для жителей города. О спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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