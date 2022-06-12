Жители ХМАО и Макеевки провели совместные акции

13 июня 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

Участники одной из акции рассказали о том, что для них значит Россия Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ко Дню России югорчане и жители подшефной ХМАО Макеевки запустили акции в соцсетях. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра. Официально». «Жители Югры и Макеевки провели несколько совместных акций и флешмобов. Они выразили поддержку друг другу, поделились своими мыслями о стране», — отмечается в сообщении. Например, участники одной из акции рассказали о том, что для них значит Россия. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни. Добровольцы гумкорпуса ХМАО провели День России в Мариуполе, устроив праздник для жителей города. О спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Ко Дню России югорчане и жители подшефной ХМАО Макеевки запустили акции в соцсетях. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра. Официально». «Жители Югры и Макеевки провели несколько совместных акций и флешмобов. Они выразили поддержку друг другу, поделились своими мыслями о стране», — отмечается в сообщении. Например, участники одной из акции рассказали о том, что для них значит Россия. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни. Добровольцы гумкорпуса ХМАО провели День России в Мариуполе, устроив праздник для жителей города. О спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.