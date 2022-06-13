Макрон: Франция начала жизнь с военной экономикой

13 июня 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон попросил министра обороны пересмотреть закон о военном программировании Фото: Официальный сайт Президента РФ Франция вступила в период военной экономики. Такое заявление сделал президент страны Эмманюэль Макрон на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022 в пригороде Парижа. «Я попросил министра обороны и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий. Франция вступила в военную экономику», — передает РИА «Новости» слова Макрона. Ранее аналитики телеканала CNN заявили, что ведущие страны Европы ждет стагфляция (ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен — инфляцией). В Международном валютном фонде сообщили, что через 6 месяцев европейскую экономику ждут значительные проблемы. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Франция вступила в период военной экономики. Такое заявление сделал президент страны Эмманюэль Макрон на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022 в пригороде Парижа. «Я попросил министра обороны и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий. Франция вступила в военную экономику», — передает РИА «Новости» слова Макрона. Ранее аналитики телеканала CNN заявили, что ведущие страны Европы ждет стагфляция (ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен — инфляцией). В Международном валютном фонде сообщили, что через 6 месяцев европейскую экономику ждут значительные проблемы.