Макрон: Франция начала жизнь с военной экономикой

Эмманюэль Макрон попросил министра обороны пересмотреть закон о военном программированииФото: Официальный сайт Президента РФ
Франция вступила в период военной экономики. Такое заявление сделал президент страны Эмманюэль Макрон на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022 в пригороде Парижа.
«Я попросил министра обороны и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий. Франция вступила в военную экономику», — передает РИА «Новости» слова Макрона.
Ранее аналитики телеканала CNN заявили, что ведущие страны Европы ждет стагфляция (ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен — инфляцией). В Международном валютном фонде сообщили, что через 6 месяцев европейскую экономику ждут значительные проблемы.
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Франция вступила в период военной экономики. Такое заявление сделал президент страны Эмманюэль Макрон на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022 в пригороде Парижа. «Я попросил министра обороны и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий. Франция вступила в военную экономику», — передает РИА «Новости» слова Макрона. Ранее аналитики телеканала CNN заявили, что ведущие страны Европы ждет стагфляция (ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен — инфляцией). В Международном валютном фонде сообщили, что через 6 месяцев европейскую экономику ждут значительные проблемы.