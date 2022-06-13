Макрон: Франция начала жизнь с военной экономикой

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Эмманюэль Макрон попросил министра обороны пересмотреть закон о военном программировании Фото:

Франция вступила в период военной экономики. Такое заявление сделал президент страны Эмманюэль Макрон на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022 в пригороде Парижа.

«Я попросил министра обороны и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий. Франция вступила в военную экономику», — передает РИА «Новости» слова Макрона.

Ранее аналитики телеканала CNN заявили, что ведущие страны Европы ждет стагфляция (ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен — инфляцией). В Международном валютном фонде сообщили, что через 6 месяцев европейскую экономику ждут значительные проблемы.

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Франция вступила в период военной экономики. Такое заявление сделал президент страны Эмманюэль Макрон на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022 в пригороде Парижа. «Я попросил министра обороны и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий. Франция вступила в военную экономику», — передает РИА «Новости» слова Макрона. Ранее аналитики телеканала CNN заявили, что ведущие страны Европы ждет стагфляция (ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен — инфляцией). В Международном валютном фонде сообщили, что через 6 месяцев европейскую экономику ждут значительные проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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