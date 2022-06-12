Урбанист и блогер Илья Варламов (3,63 млн подписчиков на YouTube) подумал, что екатеринбургский памятник в виде буквы Z — фотошоп. Варламов опубликовал и прокомментировал новость в своем telegram-канале.
«Долго смотрел на сей шедевр и не мог понять, это они серьезно сделали такой памятник или фотошоп. Нет, думаю, фотошоп. Наверняка украинцы сделали, чтобы высмеять русских. Оказалось, не фотошоп», — говорится в сообщении.
Памятник в виде символа Z появился в Екатеринбурге на территории железнодорожного соединения ЦВО. Он посвящен участникам специальной военной операции, начатой 24 февраля. Ранее о памятнике высказалась журналистка Ксения Собчак. Она выложила фото памятника с подписью «Такая память».
Скрин из telegram-канала Ильи Варламова
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Урбанист и блогер Илья Варламов (3,63 млн подписчиков на YouTube) подумал, что екатеринбургский памятник в виде буквы Z — фотошоп. Варламов опубликовал и прокомментировал новость в своем telegram-канале. «Долго смотрел на сей шедевр и не мог понять, это они серьезно сделали такой памятник или фотошоп. Нет, думаю, фотошоп. Наверняка украинцы сделали, чтобы высмеять русских. Оказалось, не фотошоп», — говорится в сообщении. Памятник в виде символа Z появился в Екатеринбурге на территории железнодорожного соединения ЦВО. Он посвящен участникам специальной военной операции, начатой 24 февраля. Ранее о памятнике высказалась журналистка Ксения Собчак. Она выложила фото памятника с подписью «Такая память».