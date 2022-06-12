12 июня 2022

Варламов принял свердловский памятник в виде буквы Z за фотошоп. «Украинцы высмеяли русских»

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Прогулка по городу блогера Ильи Варламова и главы города Шувалова Вадима. Сургут, варламов илья
Блогер выложил в своем telegram-канале пост про памятник в Екатеринбурге Фото:
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Урбанист и блогер Илья Варламов (3,63 млн подписчиков на YouTube) подумал, что екатеринбургский памятник в виде буквы Z — фотошоп. Варламов опубликовал и прокомментировал новость в своем telegram-канале.

«Долго смотрел на сей шедевр и не мог понять, это они серьезно сделали такой памятник или фотошоп. Нет, думаю, фотошоп. Наверняка украинцы сделали, чтобы высмеять русских. Оказалось, не фотошоп», — говорится в сообщении.

Памятник в виде символа Z появился в Екатеринбурге на территории железнодорожного соединения ЦВО. Он посвящен участникам специальной военной операции, начатой 24 февраля. Ранее о памятнике высказалась журналистка Ксения Собчак. Она выложила фото памятника с подписью «Такая память».

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Урбанист и блогер Илья Варламов (3,63 млн подписчиков на YouTube) подумал, что екатеринбургский памятник в виде буквы Z — фотошоп. Варламов опубликовал и прокомментировал новость в своем telegram-канале. «Долго смотрел на сей шедевр и не мог понять, это они серьезно сделали такой памятник или фотошоп. Нет, думаю, фотошоп. Наверняка украинцы сделали, чтобы высмеять русских. Оказалось, не фотошоп», — говорится в сообщении. Памятник в виде символа Z появился в Екатеринбурге на территории железнодорожного соединения ЦВО. Он посвящен участникам специальной военной операции, начатой 24 февраля. Ранее о памятнике высказалась журналистка Ксения Собчак. Она выложила фото памятника с подписью «Такая память».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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