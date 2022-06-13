На пост ректора челябинского медвуза заявились три кандидата

Члены ученого совета поддержали кандидатуру Андрея Важенина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на пост ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета претендуют три кандидата. Об этом URA.RU сообщили 14 июня в пресс-службе ЮУГМУ.

«На должность ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета подали заявление три человека. Фамилии кандидатов мы официально сможем озвучить после проведения ученого совета, который состоится 22 июня. Прием документов от потенциальных кандидатов закончился 10 июня», — отметили URA.RU в пресс-службе медицинского университета.

Члены ученого совета университета ранее поддержали большинством голосов кандидатуру академика РАН, профессора Андрей Важенина на должность ректора медвуза. В настоящий момент Важенин не только руководит ЮУГМУ в статусе и. о., но и является депутатом заксобрания области.

Главный онколог УрФО Важенин стал руководителем вуза в качестве и. о. ректора 12 мая 2021 года. Его кандидатуру поддержали областные власти. Кадровые перестановки в вузе связывали с обновлением в медицинской сфере. До Важенина ЮУГМУ руководил Илья Волчегорский, чьи полномочия истекли 26 апреля 2021 года.

Будущему ректору ЮУГМУ придется работать над повышением доступности российского высшего образования — это одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.

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