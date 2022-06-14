В Запорожье войдет первый российский банк

14 июня 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Власти региона рассказали о первой кредитной организации из РФ в Запорожье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области откроется первый крупный российский банк. О подробностях станет известно позже. «В Запорожской области планируется открытие филиала одного из крупнейших российских банков. В ближайшее время планируется его заход в регион», — об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Ранее российская кредитная организация «Промсвязьбанк» стала первой из банковских структур, которая полноценно начала работать на территории Донецкой и Луганской народных республик. Теперь у жителей этих территорий появилась возможность оформить карту «Мир». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главные цели российских военных — демилитаризация и денацификация территории и помощь людям Донбасса, которые восемь лет страдали от геноцида киевского режима. Уже в марте сообщалось об освобождении значительных территорий Луганской и Донецкой народных республик. Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Запорожской области откроется первый крупный российский банк. О подробностях станет известно позже. «В Запорожской области планируется открытие филиала одного из крупнейших российских банков. В ближайшее время планируется его заход в регион», — об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Ранее российская кредитная организация «Промсвязьбанк» стала первой из банковских структур, которая полноценно начала работать на территории Донецкой и Луганской народных республик. Теперь у жителей этих территорий появилась возможность оформить карту «Мир». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главные цели российских военных — демилитаризация и денацификация территории и помощь людям Донбасса, которые восемь лет страдали от геноцида киевского режима. Уже в марте сообщалось об освобождении значительных территорий Луганской и Донецкой народных республик. Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России.