В Запорожской области откроется первый крупный российский банк. О подробностях станет известно позже.
«В Запорожской области планируется открытие филиала одного из крупнейших российских банков. В ближайшее время планируется его заход в регион», — об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Ранее российская кредитная организация «Промсвязьбанк» стала первой из банковских структур, которая полноценно начала работать на территории Донецкой и Луганской народных республик. Теперь у жителей этих территорий появилась возможность оформить карту «Мир».
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главные цели российских военных — демилитаризация и денацификация территории и помощь людям Донбасса, которые восемь лет страдали от геноцида киевского режима. Уже в марте сообщалось об освобождении значительных территорий Луганской и Донецкой народных республик. Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России.
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