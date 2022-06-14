В Запорожье войдет первый российский банк

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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, банкомат, сбербанк, сбер
Власти региона рассказали о первой кредитной организации из РФ в Запорожье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области откроется первый крупный российский банк. О подробностях станет известно позже.

«В Запорожской области планируется открытие филиала одного из крупнейших российских банков. В ближайшее время планируется его заход в регион», — об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Ранее российская кредитная организация «Промсвязьбанк» стала первой из банковских структур, которая полноценно начала работать на территории Донецкой и Луганской народных республик. Теперь у жителей этих территорий появилась возможность оформить карту «Мир».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главные цели российских военных — демилитаризация и денацификация территории и помощь людям Донбасса, которые восемь лет страдали от геноцида киевского режима. Уже в марте сообщалось об освобождении значительных территорий Луганской и Донецкой народных республик. Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России.

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В Запорожской области откроется первый крупный российский банк. О подробностях станет известно позже. «В Запорожской области планируется открытие филиала одного из крупнейших российских банков. В ближайшее время планируется его заход в регион», — об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Ранее российская кредитная организация «Промсвязьбанк» стала первой из банковских структур, которая полноценно начала работать на территории Донецкой и Луганской народных республик. Теперь у жителей этих территорий появилась возможность оформить карту «Мир». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главные цели российских военных — демилитаризация и денацификация территории и помощь людям Донбасса, которые восемь лет страдали от геноцида киевского режима. Уже в марте сообщалось об освобождении значительных территорий Луганской и Донецкой народных республик. Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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