В Ноябрьске обнаружили труп мужчины

Погибший мужчина был обнаружен в доме на улице Северная Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) был обнаружен труп мужчины. Как сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте», на месте происшествия проводится проверка.

«На улице Северной обнаружен труп мужчины. Проводится проверка», — говорится в сообщении.

По неподтвержденным данным источников URA.RU, мужчина якобы покончил жизнь самоубийством. Агентство обратилось за комментарием в СУ СКР по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что одной из гостиниц Ноябрьска был обнаружен труп жителя ХМАО. Инсайдеры рассказали, что накануне 38-летний житель Сургута употреблял алкоголь и якобы покончил жизнь самоубийством.