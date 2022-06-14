В Ноябрьске обнаружили труп мужчины

В Ноябрьске (ЯНАО) был обнаружен труп мужчины. Как сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте», на месте происшествия проводится проверка.
«На улице Северной обнаружен труп мужчины. Проводится проверка», — говорится в сообщении.
По неподтвержденным данным источников URA.RU, мужчина якобы покончил жизнь самоубийством. Агентство обратилось за комментарием в СУ СКР по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, что одной из гостиниц Ноябрьска был обнаружен труп жителя ХМАО. Инсайдеры рассказали, что накануне 38-летний житель Сургута употреблял алкоголь и якобы покончил жизнь самоубийством.
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В Ноябрьске (ЯНАО) был обнаружен труп мужчины. Как сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте», на месте происшествия проводится проверка. «На улице Северной обнаружен труп мужчины. Проводится проверка», — говорится в сообщении. По неподтвержденным данным источников URA.RU, мужчина якобы покончил жизнь самоубийством. Агентство обратилось за комментарием в СУ СКР по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что одной из гостиниц Ноябрьска был обнаружен труп жителя ХМАО. Инсайдеры рассказали, что накануне 38-летний житель Сургута употреблял алкоголь и якобы покончил жизнь самоубийством.