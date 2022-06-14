14 июня 2022
13 июня 2022

В Ноябрьске обнаружили труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Немецкий квартал. Челябинск, чердак, старые дома, духовое окно
Погибший мужчина был обнаружен в доме на улице Северная Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) был обнаружен труп мужчины. Как сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте», на месте происшествия проводится проверка.

«На улице Северной обнаружен труп мужчины. Проводится проверка», — говорится в сообщении.

По неподтвержденным данным источников URA.RU, мужчина якобы покончил жизнь самоубийством. Агентство обратилось за комментарием в СУ СКР по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что одной из гостиниц Ноябрьска был обнаружен труп жителя ХМАО. Инсайдеры рассказали, что накануне 38-летний житель Сургута употреблял алкоголь и якобы покончил жизнь самоубийством.

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В Ноябрьске (ЯНАО) был обнаружен труп мужчины. Как сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте», на месте происшествия проводится проверка. «На улице Северной обнаружен труп мужчины. Проводится проверка», — говорится в сообщении. По неподтвержденным данным источников URA.RU, мужчина якобы покончил жизнь самоубийством. Агентство обратилось за комментарием в СУ СКР по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что одной из гостиниц Ноябрьска был обнаружен труп жителя ХМАО. Инсайдеры рассказали, что накануне 38-летний житель Сургута употреблял алкоголь и якобы покончил жизнь самоубийством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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