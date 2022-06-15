Директор центра МГИМО: в РФ началась реформа платежной системы

15 июня 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Законопроект предусматривает запрет на использование ЦФА в качестве средства платежа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Признание операторов электронных платформ субъектами национальной платежной системы и включение их в специальный реестр Центробанка станет важным шагом к институализации цифровой платежной системы. Таким мнением поделилась директор центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 14 июня. Он призван усовершенствовать порядок расчетов по сделкам с использованием финансовых платформ, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). В частности, предусмотрен запрет на использование ЦФА в качестве средства платежа. «В нем операторы электронных платформ признаются субъектами национальной платежной системы и в этом качестве им предоставляется право осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронных платформ», — приводит слова Сидоренко РАПСИ. В реестре ЦБ в данный момент зарегистрированы первые операторы цифровых финансовых активов ООО «Атомайз», ПАО Сбербанк и ООО «Лайтхаус». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Признание операторов электронных платформ субъектами национальной платежной системы и включение их в специальный реестр Центробанка станет важным шагом к институализации цифровой платежной системы. Таким мнением поделилась директор центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 14 июня. Он призван усовершенствовать порядок расчетов по сделкам с использованием финансовых платформ, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). В частности, предусмотрен запрет на использование ЦФА в качестве средства платежа. «В нем операторы электронных платформ признаются субъектами национальной платежной системы и в этом качестве им предоставляется право осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронных платформ», — приводит слова Сидоренко РАПСИ. В реестре ЦБ в данный момент зарегистрированы первые операторы цифровых финансовых активов ООО «Атомайз», ПАО Сбербанк и ООО «Лайтхаус».