Стало известно, когда в ЯНАО обновят отделения «Почты России»

Почтовые отделения планируют обновить в течение 2022—2023 годов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Десятки почтовых отделений в удаленных поселениях ЯНАО планируют полностью модернизировать к концу 2023 года. Соглашение между губернатором округа Дмитрием Артюховым и гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщается на официальном сайте округа.

«Нам важно привести почтовые отделения в удаленных и труднодоступных населенных пунктах в достойное состояние, чтобы жители этих районов получали почтовые, социальные и государственные услуги в комфортных условиях. В течение 2022—2023 годов мы совместно с правительством округа отремонтируем 20 почтовых отделений, еще три сельских отделения мы модернизируем по поручению президента страны», — приводит пресс-служба слова гендиректора «Почты России» Максима Акимова.

Модернизированные отделения появятся в Новом Порту, Ратте, Антипаюте, Кутопьюгане, Лопхарях, Катравоже, Питляре, Белоярске и Харсаиме. Для отделения в Сеяхе будет выделено помещение. Также в рамках соглашения планируется отремонтировать отделения в Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме и Муравленко.

Ранее сообщалось, что модернизация отделений намечена в селе Аксарка и поселках Пурпе и Ханымей. Открытие запланировано в первых числах августа 2022 года.