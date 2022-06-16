Военкор Котенок рассказал о ходе наступления на Донбассе

16 июня 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы РФ продолжают движение в сторону города Артемовск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Объединенные российские силы продолжают движение в сторону города Артемовск, переименованного киевским режимом в Бахмут. Военный корреспондент Юрий Котенок, рассказывая о ситуации на Донбассе, сообщил, что на этом участке фронта параллельно действуют армии ДНР, ЛНР и РФ, а также отряды российских добровольцев. После освобождения Попасной и Светлодарска было развернуто масштабное наступление в сторону Артемовска — очередного укрепрайона и важного транспортного узла, используемого ВСУ для поставок вооружений, боеприпасов и провизии. По словам Котенка, в этом районе сейчас идет выравнивание линии фронта всеми подразделениями. «Как видно из сводок по бахмутскому и светлодарскому направлениям, выравнивание фронта параллельно ведется сразу всеми подразделениями Союзных сил: армией РФ, Народной милицией ЛДНР и отрядами ЧВК „Вагнер“. Интересно, что хотя последние имеют задачи с довольно широким охватом, мы все еще продолжаем по привычке употреблять термин — „частная военная компания“. Хотя тут, на мой взгляд, уместнее говорить уже в хорошем смысле о частной армии или, может, о „негосударственной частной армии“ (НГЧА). Возможно, в ближайшее время их примерно так и станут называть, а аббревиатура ЧВК уйдет в прошлое», — написал Котенок в своем telegram-канале. Ранее Юрий Котенок сообщал о переходе населенного пункта Роты под контроль российских сил. При этом, подчеркнул он, дорога на Углегорскую ТЭС под огнем, еще не перекрыта. Также под ВСУ остается село Новолуганское с другой стороны водохранилища, которое штурмуют отряды НМ ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Объединенные российские силы продолжают движение в сторону города Артемовск, переименованного киевским режимом в Бахмут. Военный корреспондент Юрий Котенок, рассказывая о ситуации на Донбассе, сообщил, что на этом участке фронта параллельно действуют армии ДНР, ЛНР и РФ, а также отряды российских добровольцев. После освобождения Попасной и Светлодарска было развернуто масштабное наступление в сторону Артемовска — очередного укрепрайона и важного транспортного узла, используемого ВСУ для поставок вооружений, боеприпасов и провизии. По словам Котенка, в этом районе сейчас идет выравнивание линии фронта всеми подразделениями. «Как видно из сводок по бахмутскому и светлодарскому направлениям, выравнивание фронта параллельно ведется сразу всеми подразделениями Союзных сил: армией РФ, Народной милицией ЛДНР и отрядами ЧВК „Вагнер“. Интересно, что хотя последние имеют задачи с довольно широким охватом, мы все еще продолжаем по привычке употреблять термин — „частная военная компания“. Хотя тут, на мой взгляд, уместнее говорить уже в хорошем смысле о частной армии или, может, о „негосударственной частной армии“ (НГЧА). Возможно, в ближайшее время их примерно так и станут называть, а аббревиатура ЧВК уйдет в прошлое», — написал Котенок в своем telegram-канале. Ранее Юрий Котенок сообщал о переходе населенного пункта Роты под контроль российских сил. При этом, подчеркнул он, дорога на Углегорскую ТЭС под огнем, еще не перекрыта. Также под ВСУ остается село Новолуганское с другой стороны водохранилища, которое штурмуют отряды НМ ДНР.