Военкор Котенок рассказал о ходе наступления на Донбассе

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Вооруженные силы РФ продолжают движение в сторону города Артемовск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Объединенные российские силы продолжают движение в сторону города Артемовск, переименованного киевским режимом в Бахмут. Военный корреспондент Юрий Котенок, рассказывая о ситуации на Донбассе, сообщил, что на этом участке фронта параллельно действуют армии ДНР, ЛНР и РФ, а также отряды российских добровольцев.

После освобождения Попасной и Светлодарска было развернуто масштабное наступление в сторону Артемовска — очередного укрепрайона и важного транспортного узла, используемого ВСУ для поставок вооружений, боеприпасов и провизии. По словам Котенка, в этом районе сейчас идет выравнивание линии фронта всеми подразделениями.

«Как видно из сводок по бахмутскому и светлодарскому направлениям, выравнивание фронта параллельно ведется сразу всеми подразделениями Союзных сил: армией РФ, Народной милицией ЛДНР и отрядами ЧВК „Вагнер“. Интересно, что хотя последние имеют задачи с довольно широким охватом, мы все еще продолжаем по привычке употреблять термин — „частная военная компания“. Хотя тут, на мой взгляд, уместнее говорить уже в хорошем смысле о частной армии или, может, о „негосударственной частной армии“ (НГЧА). Возможно, в ближайшее время их примерно так и станут называть, а аббревиатура ЧВК уйдет в прошлое», — написал Котенок в своем telegram-канале.

Ранее Юрий Котенок сообщал о переходе населенного пункта Роты под контроль российских сил. При этом, подчеркнул он, дорога на Углегорскую ТЭС под огнем, еще не перекрыта. Также под ВСУ остается село Новолуганское с другой стороны водохранилища, которое штурмуют отряды НМ ДНР.

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Объединенные российские силы продолжают движение в сторону города Артемовск, переименованного киевским режимом в Бахмут. Военный корреспондент Юрий Котенок, рассказывая о ситуации на Донбассе, сообщил, что на этом участке фронта параллельно действуют армии ДНР, ЛНР и РФ, а также отряды российских добровольцев. После освобождения Попасной и Светлодарска было развернуто масштабное наступление в сторону Артемовска — очередного укрепрайона и важного транспортного узла, используемого ВСУ для поставок вооружений, боеприпасов и провизии. По словам Котенка, в этом районе сейчас идет выравнивание линии фронта всеми подразделениями. «Как видно из сводок по бахмутскому и светлодарскому направлениям, выравнивание фронта параллельно ведется сразу всеми подразделениями Союзных сил: армией РФ, Народной милицией ЛДНР и отрядами ЧВК „Вагнер“. Интересно, что хотя последние имеют задачи с довольно широким охватом, мы все еще продолжаем по привычке употреблять термин — „частная военная компания“. Хотя тут, на мой взгляд, уместнее говорить уже в хорошем смысле о частной армии или, может, о „негосударственной частной армии“ (НГЧА). Возможно, в ближайшее время их примерно так и станут называть, а аббревиатура ЧВК уйдет в прошлое», — написал Котенок в своем telegram-канале. Ранее Юрий Котенок сообщал о переходе населенного пункта Роты под контроль российских сил. При этом, подчеркнул он, дорога на Углегорскую ТЭС под огнем, еще не перекрыта. Также под ВСУ остается село Новолуганское с другой стороны водохранилища, которое штурмуют отряды НМ ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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