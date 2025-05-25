Против стримера, плюнувшего на георгиевскую ленту, завели уголовное дело

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На стримера, плюнувшего на георгиевскую ленту, завели уголовное дело
На стримера, плюнувшего на георгиевскую ленту, завели уголовное дело Фото:

В отношении интернет-стримера возбуждено уголовное дело после того, как во время прямого эфира на платформе YouTube он неоднократно плюнул на георгиевскую ленту. Об этом сообщили правоохранители. 

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. 

Уточняется, что ранее полицейские обнаружили видеозапись, на которой мужчина плюет с георгиевской лентой, передает «Царьград». Предварительно, инцидент произошел накануне празднования Дня Победы, пишет «Ридус». 

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В отношении интернет-стримера возбуждено уголовное дело после того, как во время прямого эфира на платформе YouTube он неоднократно плюнул на георгиевскую ленту. Об этом сообщили правоохранители.  «Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости.  Уточняется, что ранее полицейские обнаружили видеозапись, на которой мужчина плюет с георгиевской лентой, передает «Царьград». Предварительно, инцидент произошел накануне празднования Дня Победы, пишет «Ридус». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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