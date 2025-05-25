Против стримера, плюнувшего на георгиевскую ленту, завели уголовное дело

В отношении интернет-стримера возбуждено уголовное дело после того, как во время прямого эфира на платформе YouTube он неоднократно плюнул на георгиевскую ленту. Об этом сообщили правоохранители.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости.
Уточняется, что ранее полицейские обнаружили видеозапись, на которой мужчина плюет с георгиевской лентой, передает «Царьград». Предварительно, инцидент произошел накануне празднования Дня Победы, пишет «Ридус».
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