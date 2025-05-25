Главный гериатр России раскрыла методы борьбы со старением

Гериатр Ткачева: со старением помогает бороться сон и когнитивная нагрузка
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Главный гериатр России назвала способы профилактики старения
Главный гериатр России назвала способы профилактики старения Фото:

Регулярная физическая активность, питание, вакцинация, полноценный сон и когнитивные нагрузки могут существенно замедлить процессы старения. Об этом рассказала главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.

«Профилактика старения — это, прежде всего, регулярная физическая активность — ходьба, гимнастика, йога, сбалансированное питание с достаточным количеством белка, профилактические визиты к врачу, вакцинация, полноценный сон и сохранение социальной активности. Не забывайте и о когнитивной нагрузке: читайте, решайте кроссворды, учите новое», — отметила Ткачева в интервью РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что профилактика старения — это комплексная задача. Особое внимание рекомендуется уделять наблюдению у врача и своевременной вакцинации для поддержания иммунитета. Также важны социальные связи и постоянное обучение новому, что помогает сохранять ясность ума и эмоциональное благополучие в пожилом возрасте.

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Регулярная физическая активность, питание, вакцинация, полноценный сон и когнитивные нагрузки могут существенно замедлить процессы старения. Об этом рассказала главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева. «Профилактика старения — это, прежде всего, регулярная физическая активность — ходьба, гимнастика, йога, сбалансированное питание с достаточным количеством белка, профилактические визиты к врачу, вакцинация, полноценный сон и сохранение социальной активности. Не забывайте и о когнитивной нагрузке: читайте, решайте кроссворды, учите новое», — отметила Ткачева в интервью РИА Новости. Эксперт подчеркнула, что профилактика старения — это комплексная задача. Особое внимание рекомендуется уделять наблюдению у врача и своевременной вакцинации для поддержания иммунитета. Также важны социальные связи и постоянное обучение новому, что помогает сохранять ясность ума и эмоциональное благополучие в пожилом возрасте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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