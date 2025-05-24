24 мая 2025

Росавиация: все аэропорты Москвы сняли ограничения на полеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Все аэропорты Москвы работают штатно
Все аэропорты Москвы работают штатно Фото:

Все четыре аэропорта Москвы — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — возобновили полноценную работу после снятия ограничений на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Домодедово и Жуковский первыми отменили введенные ранее меры — это произошло в 2:25 по московскому времени. Ограничения были введены за 25 минут до этого. В Шереметьево ограничения действовали с 2:20 мск и были сняты спустя 15 минут.

Наиболее продолжительное время ограничения сохранялись во Внуково, где они были отменены лишь в 3:20 по московскому времени — спустя более двух часов после их введения.

Ранее, в ночь на 25 мая, аналогичные меры уже принимались в московских аэропортах на фоне атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за ночь над столичным регионом силами ПВО было уничтожено 12 дронов.

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Все четыре аэропорта Москвы — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — возобновили полноценную работу после снятия ограничений на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. Домодедово и Жуковский первыми отменили введенные ранее меры — это произошло в 2:25 по московскому времени. Ограничения были введены за 25 минут до этого. В Шереметьево ограничения действовали с 2:20 мск и были сняты спустя 15 минут. Наиболее продолжительное время ограничения сохранялись во Внуково, где они были отменены лишь в 3:20 по московскому времени — спустя более двух часов после их введения. Ранее, в ночь на 25 мая, аналогичные меры уже принимались в московских аэропортах на фоне атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за ночь над столичным регионом силами ПВО было уничтожено 12 дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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