24 мая 2025

Алаудинов назвал спецназ «Ахмат» авангардом идеологии России

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Спецназ «Ахмат» является авангардом идеологии России, заявил Алаудинов
Спецназ «Ахмат» является авангардом идеологии России, заявил Алаудинов Фото:

Спецназ «Ахмат» является авангардом современной российской идеологии. Об этом заявил командир спецназа Апти Алаудинов.

«Опыт спецназа „Ахмат“ — это, наверное, авангард идеологии нашей страны сегодня. Христиане и мусульмане живут одними идеалами и ценностями, идут в бой плечом к плечу и вместе защищают нашу общую Родину. Незримую связь, которая объединяет россиян всех национальностей, мы называем русским духом», — говорится в публикации Алаудинова в telegram-канале. Отмечается, что служба в зоне специальной военной операции (СВО) позволяет бойцам острее понимать, какая идеология необходима России в текущих условиях.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что главная задача специальной военной операции — противостоять силам, которые стремятся к разделу России. Он подчеркнул, что завершение спецоперации должно происходить исключительно на условиях, выгодных Москве.

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Спецназ «Ахмат» является авангардом современной российской идеологии. Об этом заявил командир спецназа Апти Алаудинов. «Опыт спецназа „Ахмат“ — это, наверное, авангард идеологии нашей страны сегодня. Христиане и мусульмане живут одними идеалами и ценностями, идут в бой плечом к плечу и вместе защищают нашу общую Родину. Незримую связь, которая объединяет россиян всех национальностей, мы называем русским духом», — говорится в публикации Алаудинова в telegram-канале. Отмечается, что служба в зоне специальной военной операции (СВО) позволяет бойцам острее понимать, какая идеология необходима России в текущих условиях. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что главная задача специальной военной операции — противостоять силам, которые стремятся к разделу России. Он подчеркнул, что завершение спецоперации должно происходить исключительно на условиях, выгодных Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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