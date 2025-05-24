Алаудинов назвал спецназ «Ахмат» авангардом идеологии России

Спецназ «Ахмат» является авангардом современной российской идеологии. Об этом заявил командир спецназа Апти Алаудинов.
«Опыт спецназа „Ахмат“ — это, наверное, авангард идеологии нашей страны сегодня. Христиане и мусульмане живут одними идеалами и ценностями, идут в бой плечом к плечу и вместе защищают нашу общую Родину. Незримую связь, которая объединяет россиян всех национальностей, мы называем русским духом», — говорится в публикации Алаудинова в telegram-канале. Отмечается, что служба в зоне специальной военной операции (СВО) позволяет бойцам острее понимать, какая идеология необходима России в текущих условиях.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что главная задача специальной военной операции — противостоять силам, которые стремятся к разделу России. Он подчеркнул, что завершение спецоперации должно происходить исключительно на условиях, выгодных Москве.
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