В КНДР назвали условие для безопасности США

Минобороны КНДР: отказ от военных угроз и агрессии гарантирует безопасность США
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Есили США откажутся от агрессии в сторону других стран, то это будет гарантировать им безопасность
Есили США откажутся от агрессии в сторону других стран, то это будет гарантировать им безопасность Фото:

Единственным надежным способом обеспечения безопасности для США является отказ от воинственной политики и угроз в адрес других государств. Об этом сообщили в Минобороны КНДР. 

«Надежный путь для гарантирования безопасности материковой части США заключается не в безрассудном увеличении военных сил, а в последовательном отказе от военной северокорейском оборонном ведомстве. Информацию передает ЦТАК. 

Согласно позиции Пхеньяна, основная причина возникновения и усиления так называемой «внешней угрозы» для Штатов связана не с действиями других стран, а с политикой военного давления и стремлением к гегемонии. Минобороны КНДР осудило попытки американских властей оправдать масштабную модернизацию армии посредством создания образа внешней опасности, в том числе — за счет представления Северной Кореи в качестве противника. В Пхеньяне также отметили, что в ответ на усиливающуюся милитаризацию региона со стороны Штатов страна намерена и впредь укреплять собственные силы сдерживания для предотвращения возможного конфликта. 

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Единственным надежным способом обеспечения безопасности для США является отказ от воинственной политики и угроз в адрес других государств. Об этом сообщили в Минобороны КНДР.  «Надежный путь для гарантирования безопасности материковой части США заключается не в безрассудном увеличении военных сил, а в последовательном отказе от военной северокорейском оборонном ведомстве. Информацию передает ЦТАК.  Согласно позиции Пхеньяна, основная причина возникновения и усиления так называемой «внешней угрозы» для Штатов связана не с действиями других стран, а с политикой военного давления и стремлением к гегемонии. Минобороны КНДР осудило попытки американских властей оправдать масштабную модернизацию армии посредством создания образа внешней опасности, в том числе — за счет представления Северной Кореи в качестве противника. В Пхеньяне также отметили, что в ответ на усиливающуюся милитаризацию региона со стороны Штатов страна намерена и впредь укреплять собственные силы сдерживания для предотвращения возможного конфликта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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