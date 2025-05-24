«Демонстрация недовольства»: эксперт объяснил, зачем ЕС решил отключить российские банки от SWIFT

Новое отключение российских банков от системы SWIFT является скорее демонстрацией недовольства Евросоюза политикой России, чем реальным экономическим ударом. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой.
«В целом это демонстрация того, что Евросоюз недоволен политикой России и хочет каким-то образом дальше ограничивать экономические связи с Российской Федерацией. Это демонстрация намерений, нежели какое-то реальное действие», — заявил Косой.
Экономист пояснил, что SWIFT — это система защищенных сообщений, которая стандартизирует и упрощает международные банковские переводы, но ее отсутствие не останавливает финансовые операции. «Переводы в евро и долларах уже давно затруднены из-за санкций. Большинство переводов из России обрабатывается комплаенс-контролем вручную в банках», — отметил он. По его словам, отключение от SWIFT лишь усложняет процесс, но не делает его невозможным, так как банки используют другие каналы связи.
По словам эксперта, аналоги SWIFT, включая европейские системы межбанковских переводов, существуют и используются, что делает отключение технически некритичным. «Это техническое средство, без которого можно жить», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность введения очередного пакета санкций в отношении России. В его рамках планируется отключение свыше 20 российских банков от международной системы SWIFT, ужесточение ограничения на стоимость российской нефти, а также введение запрета на строительство газопровода «Северный поток». Предполагается, что данные меры позволят усилить давление на Москву с целью прекращения военных действий на территории Украины.
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