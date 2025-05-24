Убил жену в день рождения сына и угрожал свести счеты с жизнью: детали трагедии в Казани

В Казани мужчина-иностранец убил свою жену и нанес ранения их сыну
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Мужчина убил жену в день рождения их общего сына
Мужчина убил жену в день рождения их общего сына Фото:

В Казани произошло убийство — муж-иностранец зарезал свою жену в день трехлетия их сына. По данным следствия, преступление совершено на почве семейного конфликта после долгих месяцев преследования. Женщина пыталась защитить ребенка, но погибла от удара по горлу. Полиция задержала подозреваемого — 49-летнего гражданина Турции, который грозился свести счеты с жизнью. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

Обстоятельства происшествия

С чего все началось

По информации telegram-канала Mash, женщина в честь Дня рождения сына забронировала столик в кафе, но так и не пришла. Когда она собирала сына на праздник, в квартиру в казанском ЖК «Волжская Гавань» ворвался ее муж (находятся в процессе бракоразводного с ножом. О том, как все происходило подетально информация везде разнится.

В это время родные почувствовали неладное, пошли к женщине домой и увидели мужчину на балконе. После этого он якобы передал ребенка родственникам вместе с запиской, а затем забаррикадировался на балконе (некоторые СМИ пишут, что он ушел на съемную квартиру). Соседи вызвали полицию.

Следствие идет

На место происшествия прибыли силовики, ведущие переговоры с преступником на английском языке. Полиции удалось задержать злоумышленника, который простоял на окне более четырех часов, угрожая свести счеты с жизнью.

СК России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ. Мужчину сняли с балкона. Сейчас ним работают правоохранительные органы.

Женщина погибла на месте, ребенок сейчас находится в больнице

Мужчина нанес сыну несколько ножевых ранений. По некоторой информации, он одумался и передал сына медикам. Мальчик был оперативно госпитализирован и находится в безопасности под наблюдением медиков.

Мотивы преступления

Полицейские устанавливают обстоятельства убийства женщины, и принимают меры по задержанию подозреваемого в преступлении мужчины, сообщили РИА Новости в МВД региона. По предварительной информации, причиной убийства стала ревность.

Что известно о супругах

По неподтвержденным данным, злоумышленник — уроженец Турции. Ему 49 лет.

Убитой женщине было 34 года. По некоторой информации погибшая женщина 35-летняя Елена Рябинина, занимала должность директора и тренера частной спортшколы «Вдохновение» в Казани. За профессиональные достижения была удостоена знака «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан».

Пара познакомилась в Турции, после чего переехала в Германию
Пара познакомилась в Турции, после чего переехала в Германию
Фото:

История отношений 

По имеющимся данным, женщина познакомилась со своим мужем в Турции примерно четыре года назад. Там у них завязались романтические отношения. После свадьбы пара переехала в Германию, где у них родился сын. Со временем муж начал проявлять агрессию по отношению к жене, сообщает Shot.

В октябре прошлого года женщина с ребенком тайно вернулись в Казань, надеясь скрыться от главы семьи. Мужчина последовал за ними, снял жилье рядом и начал преследовать бывшую супругу, умоляя о возвращении и обещая измениться. В день трехлетия сына Елена планировала праздник в кафе, но не успела на встречу — мужчина ворвался в квартиру с ножом.

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В Казани произошло убийство — муж-иностранец зарезал свою жену в день трехлетия их сына. По данным следствия, преступление совершено на почве семейного конфликта после долгих месяцев преследования. Женщина пыталась защитить ребенка, но погибла от удара по горлу. Полиция задержала подозреваемого — 49-летнего гражданина Турции, который грозился свести счеты с жизнью. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU. Обстоятельства происшествия С чего все началось По информации telegram-канала Mash, женщина в честь Дня рождения сына забронировала столик в кафе, но так и не пришла. Когда она собирала сына на праздник, в квартиру в казанском ЖК «Волжская Гавань» ворвался ее муж (находятся в процессе бракоразводного с ножом. О том, как все происходило подетально информация везде разнится. В это время родные почувствовали неладное, пошли к женщине домой и увидели мужчину на балконе. После этого он якобы передал ребенка родственникам вместе с запиской, а затем забаррикадировался на балконе (некоторые СМИ пишут, что он ушел на съемную квартиру). Соседи вызвали полицию. Следствие идет На место происшествия прибыли силовики, ведущие переговоры с преступником на английском языке. Полиции удалось задержать злоумышленника, который простоял на окне более четырех часов, угрожая свести счеты с жизнью. СК России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ. Мужчину сняли с балкона. Сейчас ним работают правоохранительные органы. Женщина погибла на месте, ребенок сейчас находится в больнице Мужчина нанес сыну несколько ножевых ранений. По некоторой информации, он одумался и передал сына медикам. Мальчик был оперативно госпитализирован и находится в безопасности под наблюдением медиков. Мотивы преступления Полицейские устанавливают обстоятельства убийства женщины, и принимают меры по задержанию подозреваемого в преступлении мужчины, сообщили РИА Новости в МВД региона. По предварительной информации, причиной убийства стала ревность. Что известно о супругах По неподтвержденным данным, злоумышленник — уроженец Турции. Ему 49 лет. Убитой женщине было 34 года. По некоторой информации погибшая женщина 35-летняя Елена Рябинина, занимала должность директора и тренера частной спортшколы «Вдохновение» в Казани. За профессиональные достижения была удостоена знака «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан». История отношений  По имеющимся данным, женщина познакомилась со своим мужем в Турции примерно четыре года назад. Там у них завязались романтические отношения. После свадьбы пара переехала в Германию, где у них родился сын. Со временем муж начал проявлять агрессию по отношению к жене, сообщает Shot. В октябре прошлого года женщина с ребенком тайно вернулись в Казань, надеясь скрыться от главы семьи. Мужчина последовал за ними, снял жилье рядом и начал преследовать бывшую супругу, умоляя о возвращении и обещая измениться. В день трехлетия сына Елена планировала праздник в кафе, но не успела на встречу — мужчина ворвался в квартиру с ножом.
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