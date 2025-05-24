24 мая 2025

Sabah: россиянка в Турции пострадала при бегстве от своего парня

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянка спрыгнула с балкона при бегстве
Россиянка спрыгнула с балкона при бегстве Фото:

В турецком городе Аланья гражданка России получила серьезные травмы, выпрыгнув с балкона, спасаясь от угрозы со стороны своего молодого человека, сообщает 24 мая турецкая газета Sabah. Инцидент произошел в районе Окурджалар, где россиянка пыталась скрыться от возлюбленного, который, по ее словам, угрожал ей винтовкой.

«Россиянка, как утверждается, выпрыгнула с балкона с высоты восьми метров после того, как ее парень избил ее, а затем угрожал винтовкой», — сообщила газета. Издание уточняет, что очевидцы происшествия незамедлительно вызвали экстренные службы. Прибывшие на место врачи оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в больницу Манавгата. По данным издания, «здоровье женщины остается под угрозой. Подозреваемый задержан жандармерией».

Газета указывает, что правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств случившегося. Подозреваемому предъявлены обвинения по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью и угрозе жизни. О состоянии пострадавшей на момент публикации известно только то, что она находится под наблюдением врачей, а ее состояние оценивается как тяжелое.

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В турецком городе Аланья гражданка России получила серьезные травмы, выпрыгнув с балкона, спасаясь от угрозы со стороны своего молодого человека, сообщает 24 мая турецкая газета Sabah. Инцидент произошел в районе Окурджалар, где россиянка пыталась скрыться от возлюбленного, который, по ее словам, угрожал ей винтовкой. «Россиянка, как утверждается, выпрыгнула с балкона с высоты восьми метров после того, как ее парень избил ее, а затем угрожал винтовкой», — сообщила газета. Издание уточняет, что очевидцы происшествия незамедлительно вызвали экстренные службы. Прибывшие на место врачи оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в больницу Манавгата. По данным издания, «здоровье женщины остается под угрозой. Подозреваемый задержан жандармерией». Газета указывает, что правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств случившегося. Подозреваемому предъявлены обвинения по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью и угрозе жизни. О состоянии пострадавшей на момент публикации известно только то, что она находится под наблюдением врачей, а ее состояние оценивается как тяжелое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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