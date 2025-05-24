В Киеве, Одессе и Днепре прогремели взрывы

В Одессе вечером 24 мая была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников. В городе были слышны взрывы, однако позднее сигнал тревоги отменили. Также удары произошли в Киеве и Днепре.
«Одесская область — воздушная тревога! Угроза применения ударных БПЛА. В городе слышны взрывы!» — написал в своем telegram-канале мэр Одессы Геннадий Труханов. Впоследствии он уточнил, что в регионе объявлен отбой воздушной тревоги.
По информации украинских telegram-каналов, воздушная тревога продолжается в Киеве. Там также были слышны взрывы. По сведениям издания, аналогичная ситуация наблюдается и в Днепре.
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