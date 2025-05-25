Суд передумал взыскивать долги за коммуналку с Ренаты Литвиновой

Столичный суд отменил решение о взыскании задолженности за коммунальные услуги с актрисы Ренаты Литвиновой по иску ООО «Газпром Межрегионгаз Москва». Об этом сообщили представители судебной инстанции.
«Вынесено определение об отмене судебного приказа», — заявили в суде РИА Новостям. Ранее актрису обязали погасить накопившийся долг перед истцом, однако его сумма не раскрывалась. Также не уточняется причина, по которой суд принял решение об отмене ранее вынесенного судебного приказа.
По информации агентства, иск был подан компанией «Газпром Межрегионгаз Москва», однако детали дела, включая основания для отмены судебного решения, остаются неизвестными. Представители Ренаты Литвиновой ситуацию пока не комментировали.
Рената Литвинова занимает заметное место в российском культурном пространстве как актриса, режиссер и сценарист. Она известна своей уникальной манерой и стилем, а также выразительной жестикуляцией, тихим голосом с характерной хрипотцой и необычным способом выражения мыслей. О профессиональном пути и личной жизни артистки, а также о ее взглядах на президента России Владимира Путина и СВО читайте в материале URA.RU.
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