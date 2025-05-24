24 мая 2025

Береговая охрана Японии без предупреждения открыла огонь близ территории России

© Служба новостей «URA.RU»
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С японскими военными проведут дополнительные инструктажи
С японскими военными проведут дополнительные инструктажи Фото:

Японская береговая охрана провела учебные стрельбы в территориальных водах к западу от острова Кунашир без предварительного уведомления. Об этом информирует издание Yomiuri.

Согласно опубликованным сведениям, в ходе учений было произведено 66 выстрелов из 13-миллиметрового пулемета, а также запущены две сигнальные ракеты, приводит ТАСС сообщение Yomiuri.  После завершения стрельб сотрудники береговой охраны обнаружили, что не разместили необходимое предупреждение на официальных информационных ресурсах.

В результате инцидента учения были экстренно остановлены. Данных о пострадавших или нанесенном ущербе не поступало, другие суда в районе проведения стрельб отсутствовали.

В региональном управлении береговой охраны города Немуро (префектура Хоккайдо) заявили о намерении провести дополнительный инструктаж для личного состава по вопросам безопасности и гарантировали принятие мер, исключающих повторение подобных ситуаций в будущем. Также отмечается, что на данный момент японская сторона не получала каких-либо официальных обращений или протестов со стороны России в связи с произошедшим.

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Японская береговая охрана провела учебные стрельбы в территориальных водах к западу от острова Кунашир без предварительного уведомления. Об этом информирует издание Yomiuri. Согласно опубликованным сведениям, в ходе учений было произведено 66 выстрелов из 13-миллиметрового пулемета, а также запущены две сигнальные ракеты, приводит ТАСС сообщение Yomiuri.  После завершения стрельб сотрудники береговой охраны обнаружили, что не разместили необходимое предупреждение на официальных информационных ресурсах. В результате инцидента учения были экстренно остановлены. Данных о пострадавших или нанесенном ущербе не поступало, другие суда в районе проведения стрельб отсутствовали. В региональном управлении береговой охраны города Немуро (префектура Хоккайдо) заявили о намерении провести дополнительный инструктаж для личного состава по вопросам безопасности и гарантировали принятие мер, исключающих повторение подобных ситуаций в будущем. Также отмечается, что на данный момент японская сторона не получала каких-либо официальных обращений или протестов со стороны России в связи с произошедшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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