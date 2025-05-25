В США назвали условие, при котором Украине не останется ничего, кроме капитуляции

Отказ президента США Дональда Трампа принимать участие в последующих переговорах между Россией и Украиной будет равносилен капитуляции Киева. Об этом сообщил главред делового издания Forbes, американский политик Стив Форбс.
«Заранее назовите это капитуляцией. <...> После телефонного разговора президент (Трамп — прим. URA.RU) заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры самостоятельно. Он намекнул, что США могут устраниться, если обе стороны не придут к соглашению», — заявил Форбс в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News.
По его словам, такое развитие событий стало бы победой для главы РФ Владимира Путина, он бы приобрел статус «политического лидера» Европы. При этом влияние НАТО, по мнению Стива Форбса, подорвалось бы, а страны-члены альянса были бы лишены возможности рассчитывать на поддержку Штатов.
Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути разрешения конфликта на Украине. По словам российского президента, беседа продолжалась более двух часов, передает «Царьград». Он подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству с Киевом по подготовке меморандума, который может стать основой для будущего мирного соглашения. Со своей стороны Дональд Трамп заявил, что не намерен вводить новые санкции против РФ из-за перспективы урегулирования конфликта. В целом, он назвал Путина «приятным джентльменом» и отметил достигнутый прогресс по ряду вопросов, пишет деловое издание «Взгляд».
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