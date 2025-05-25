Из-за аварии с эсминцем в присутствии Ким Чен Ына в КНДР арестовали трех сотрудников верфи

Следственная комиссия, занимающаяся выяснением обстоятельств аварии при спуске на воду эсминца на судостроительной верфи в городе Чхончжин (КНДР), представила доклад с информацией об аресте трех человек в рамках расследования. Отмечается, что авария произошла в присутствии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«Юридический орган на основе данных, подтвержденных группой по расследованию, для юридического расследования взял под арест виновных главного инженера Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхора, начальника цеха общего монтажа корпуса Хан Ген Хака и заместителя директора по административным делам Ким Ен Хака», — говорится в материале. Отмечается, что доклад представили Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.
Авария произошла 22 мая во время спуска на воду нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн в порту Чхончжин. Ким Чен Ын охарактеризовал произошедшее как результат «преступной халатности», пишет RT. Он заявил, что действия ответственных должностных лиц будут детально рассмотрены на предстоящем июньском пленуме Центрального комитета. Позднее начались работы специальной следственной группы по установлению причин происшествия. Первичный осмотр судна подтвердил отсутствие серьезных повреждений корпуса, а восстановление предполагается завершить в течение 10-ти дней.
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