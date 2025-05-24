Собянин: Москву пытались атаковать беспилотники ВСУ, атака отражена

Москву пытались атаковать беспилотники ВСУ, атака была отражена. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его словам на месте падения обломков задействовали специалистов.
В четырнадцати населенных пунктах Валуйского городского округа Белгородской области зафиксировано аварийное прекращение подачи электроэнергии. Об этом 24 мая проинформировал глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, восстановительные мероприятия будут начаты аварийными службами только после получения согласования от Министерства обороны Российской Федерации. Причины инцидента, а также сроки возобновления электроснабжения в настоящее время не разглашаются.
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