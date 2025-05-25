«Черноморец» обратился к болельщикам после отказа в лицензии РПЛ

Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска выступил с официальным заявлением после того, как ему было отказано в получении разрешительной документации для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). Обращение к болельщикам было опубликовано в telegram-канале клуба 25 мая.
«Не за горами новый сезон. Новороссийск никогда не отступал перед трудностями, не отступит и в этот раз. Вперед, „Черноморец“!» — говорится в тексте обращения.
В тексте обращения также сообщается, что клуб намерен продолжить борьбу за возможность выступления в высшем дивизионе российского футбола. Руководство «Черноморца» оставило за собой право обжаловать принятое решение в Апелляционном комитете Российского футбольного союза (РФС).
Как сообщало URA.RU ранее, досрочно обеспечили себе возвращение в Российскую премьер-лигу по итогам сезона ФНЛ футболисты калининградской «Балтики». В матче 32-го тура команда на выезде сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» со счетом 0:0.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.