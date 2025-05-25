«Черноморец» обратился к болельщикам после отказа в лицензии РПЛ

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Ранее комиссия Российского футбольного союза решила отказать «Черноморцу» в получении документации для участия в РПЛ
Ранее комиссия Российского футбольного союза решила отказать «Черноморцу» в получении документации для участия в РПЛ Фото:

Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска выступил с официальным заявлением после того, как ему было отказано в получении разрешительной документации для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). Обращение к болельщикам было опубликовано в telegram-канале клуба 25 мая.

«Не за горами новый сезон. Новороссийск никогда не отступал перед трудностями, не отступит и в этот раз. Вперед, „Черноморец“!» — говорится в тексте обращения.

В тексте обращения также сообщается, что клуб намерен продолжить борьбу за возможность выступления в высшем дивизионе российского футбола. Руководство «Черноморца» оставило за собой право обжаловать принятое решение в Апелляционном комитете Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщало URA.RU ранее, досрочно обеспечили себе возвращение в Российскую премьер-лигу по итогам сезона ФНЛ футболисты калининградской «Балтики». В матче 32-го тура команда на выезде сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» со счетом 0:0.

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Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска выступил с официальным заявлением после того, как ему было отказано в получении разрешительной документации для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). Обращение к болельщикам было опубликовано в telegram-канале клуба 25 мая. «Не за горами новый сезон. Новороссийск никогда не отступал перед трудностями, не отступит и в этот раз. Вперед, „Черноморец“!» — говорится в тексте обращения. В тексте обращения также сообщается, что клуб намерен продолжить борьбу за возможность выступления в высшем дивизионе российского футбола. Руководство «Черноморца» оставило за собой право обжаловать принятое решение в Апелляционном комитете Российского футбольного союза (РФС). Как сообщало URA.RU ранее, досрочно обеспечили себе возвращение в Российскую премьер-лигу по итогам сезона ФНЛ футболисты калининградской «Балтики». В матче 32-го тура команда на выезде сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» со счетом 0:0.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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