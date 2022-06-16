Лавров: ситуация на Украине не поменялась с началом спецоперации

17 июня 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Лавров: мы возвращаемся к тому, ради чего согласованы минские договоренности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала спецоперации на Украине ничего не изменилось. Это признал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Ситуация не поменялась. Мы возвращаемся к тому, ради чего согласованы минские договоренности: защита русских в Донбассе, которых предали и французы, и немцы. Англичане тоже были в первых рядах. Все наши западные коллеги говорили, что не могут заставлять Киев выполнить минские договоренности», — сказал он в интервью телеканалу Би-би-си. Кроме того, политик ответил на слова канцера ФРГ Олафа Шольца который заявлял, что нужно заставить Москву пойти на договоренности с Киевом. Лавров назвал Шольца «не от мира сего, а откуда-то из „космоса“». Он добавил, что поэтому РФ на протяжении восьми лет добивалась того, чтобы выполнить договоренности, гарантирующие территориальную целостность украинского государства. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве основных целей российский лидер заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

С начала спецоперации на Украине ничего не изменилось. Это признал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Ситуация не поменялась. Мы возвращаемся к тому, ради чего согласованы минские договоренности: защита русских в Донбассе, которых предали и французы, и немцы. Англичане тоже были в первых рядах. Все наши западные коллеги говорили, что не могут заставлять Киев выполнить минские договоренности», — сказал он в интервью телеканалу Би-би-си. Кроме того, политик ответил на слова канцера ФРГ Олафа Шольца который заявлял, что нужно заставить Москву пойти на договоренности с Киевом. Лавров назвал Шольца «не от мира сего, а откуда-то из „космоса“». Он добавил, что поэтому РФ на протяжении восьми лет добивалась того, чтобы выполнить договоренности, гарантирующие территориальную целостность украинского государства. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве основных целей российский лидер заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.