ФСБ опубликовала видео задержания людей, подготавливающих теракт в Петербурге

Опубликованы кадры задержания подозреваемых в подготовке террористического акта против главы одного из оборонных предприятий в Санкт-Петербурге. Видео опубликовано Федеральной службой безопасности.
На кадрах видно как сотрудники ФСБ арестовывают подозреваемых в подготовке теракта. Также на видео задержанные признаются в подготовке террористического акта. В результате задержания были арестованы трое молодых людей, которые планировали подорвать автомобиль.
В конце августа ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Была задержана россиянка, которая планировала совершить подрыв управления службы безопасности с помощью заминированной иконы. Об этом сообщала Национальная служба новостей.
